الدكتور وائل المهندس عميدًا لكلية طب الأسنان بنين جامعة الأزهر بالقاهرة

أصدر الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الدكتور وائل أحمد المهندس، أستاذ ورئيس قسم جراحة الفم والوجه والفكين بكلية طب الأسنان بنين جامعة الأزهر بالقاهرة؛ للقيام بعمل عميد الكلية.

وكان الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، أشاد بحصول الجامعة بالتصنيف العربى للجامعات العربية من مؤسسة التايمز للتعليم العالي؛ على المركز 24 عربيًّا، والسادس محليًّا لتصبح ضمن أفضل 15% من الجامعات العربية وأيضا المصرية .

وقدم الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، التهنئة لجميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم بهذا الإنجاز الكبير؛ لما يقدمونه من أداء بحثي وعلمي مشرف، من خلال العمل على زيادة معدلات النشر البحثي المرموق عالميًّا، وأيضا مدى جودة الأبحاث وتأثيرها في التخصصات العلمية بناءً على ما يعرف بالتأثير الاستشهادي للتخصصات.

وحث رئيس جامعة الأزهر قطاعات الجامعة المختلفة على ضرورة التجهيز لإدراج المجلات في القوائم العالمية، لا سيما وأن قطاعات الجامعة زاخرة بعديد منها.