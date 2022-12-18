الداخلية تضبط شحنات من المخدرات فى حملات أمنية بالقاهرة والمحافظات

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط عنصر إجرامى حال تواجده بدائرة قسم شرطة العلمين، وبحوزته (320 طربة لمخدر الحشيش وزنت 32 كيلو جرام – عدد من الطلقات النارية – ملبغ مالى - هاتف محمول) وضبط (عنصر إجرامى) حال إستقلاله مركبة "توك توك" بدون لوحات بدائرة مركز شرطة فايد، وبحوزته (12 إسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 3 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول) وضبط (عنصر إجرامى) حال تواجده بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزته (10 طربة لمخدر الحشيش وزنت كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول) وضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول الرمل، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول).

ونجحت الجهود في ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبحوزته (كمية لمخدر الأفيون - مبلغ مالى – هاتف محمول) وضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول الرمل، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش - مبلغ مالى) وضبط (عنصرين إجراميين – لهما معلومات جنائية) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة كفر الدوار، وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول و ضبط (عنصر إجرامى – له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة كفر الدوار، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش - مبلغ مالى - هاتف محمول) وضبط (عنصر إجرامى) حال استقلاله دراجة نارية بدون لوحات معدنية بدائرة قسم شرطة دمنهور، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالى - هاتف محمول) وضبط (عنصر إجرامى – له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة مركز شرطة دمنهور، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالى - هاتف محمول) وضبط (عنصر إجرامى) حال تواجده بدائرة قسم شرطة دمنهور، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش - مبلغ مالى - هاتف محمول) وضبط (عنصر إجرامى – له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة الكبرى، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش - طبنجة صوت معدلة - مبلغ مالى - هاتف محمول) وضبط (عنصر إجرامى – له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول طنطا، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش - مبلغ مالى - هاتف محمول) وضبط (عنصرين إجراميين) حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة بلبيس، وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – ميزان حساس) وضبط (عنصر إجرامى) حال تواجده بدائرة قسم شرطة فيصل، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول).

كما أسفرت الجهود عن ضبط (عنصرين إجراميين) حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة أسيوط .. وبحوزتهما (كمية لمخدر الأفيون – كمية لمخدر البودر – فرد محلى – عدد من الطلقات النارية لذات العيار – سلاح أبيض - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) وضبط (عنصرين إجراميين – لهما معلومات جنائية) حال إستقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية بدائرة قسم شرطة أول سوهاج، وبحوزتهما (كمية لمخدر الآيس "الشابو" وزنت 750 جرام – فرد خرطوش – عدد من الطلقات النارية لذات العيار– سلاح أبيض - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) وضبط (عنصرين إجراميين) حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة نجع حمادى.. وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام – عدد من الأقراص لعقار "التامول" المخدر– سلاح أبيض - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) وضبط (عنصر إجرامى – له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة المنيا، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول) وضبط (عنصرين إجراميين) حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيدرو - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)، وبمواجهم بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات.

و تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة من ضبط (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة الصف) ، وبحوزته (10 كيلو جرام لمخدر الحشيش – مبلغ مالى هاتف محمول) وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ ( 300 ألف جنية تقريباً).

وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى مكافحة ذلك النشاط الإجرامى عن ضبط (عاطلين - لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة التجمع الأول) حال تواجدهما بمحل سكن أحدهما بدائرة القسم ، وبحوزتهما (٤٥ كيس من جوهر الحشيش المخدر وزنت 4,500 كيلو جرام - بندقية آلية - 2بندقية خرطوش – طبنجة - فرد خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - سيارة - مبلغ مالى - 2هاتف محمول) ، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة بقصد الدفاع والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة ، والهاتفان لتسهيل الإتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تنقلاتهما، وضبط (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق – له معلومات جنائية) .. حال تردده على دائرة قسم شرطة الحدائق ، وبحوزته (كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 500 جرام - مبلغ مالى – ميزان حساس - هاتف محمول) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة ، والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائه وضبط (عاطل - مقيم بدائرة قسم المقطم) حال تواجده بدائرة قسم شرطة البساتين ، وبحوزته (كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 500 جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمادة المخدرة بقصد الإتجار ، والهاتف المحمول بقصد التواصل مع عملائه والمبلغ المالى من متحصلات البيع.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة) وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين " وزنت 350 جرام " ، سلاح أبيض "مطواه" ، 2 هاتف محمول ، مبلغ مالى) ، بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الأبيض لحماية نشاطهما الإجرامى والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهما والمبلغ المالى حصيلة نشاطهما الإجرامى.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بنشوب حريق بشقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة وإتهام مالكها لكلٍ من (طليق شقيقته وشقيقيه ، مقيمين بدائرة القسم) بإضرام النيران بالشقة على آثر وجود خلافات عائلية بينهم.

بالفحص تبين قيام المتهمين المذكورين بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع (زوج شقيقتهم، مقيم بدائرة القسم ) كما تبين قيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم عدا الأول وبتفتيش محل إقامتهم عثر على (بندقية آلية - بندقية خرطوش - طبنجة – عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - كمية من مخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام - مبلغ مالى – عدد 3 هواتف محمولة) بمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع الأول "هارب" على إثر الخلافات المُشار اليها وكذا إشتراكهم معه فى الإتجار بالمواد المخدرة المضبوطة بحوزتهم وحيازة الأسلحة النارية للدفاع عن نشاطهم الإجرامى والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم.