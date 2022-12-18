اليوم السابع
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الداخلية تشارك فى الاحتفال بيوم الشرطة العربى.. فيديو

الأحد، 18 ديسمبر 2022 07:52 م
الداخلية تشارك فى الاحتفال بيوم الشرطة العربى.. فيديو وزارة الداخلية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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يوافق الثامن عشر من ديسمبر من كل عام، الاحتفال بيوم الشرطة العربية، حيث تحرص وزارة الداخلية على تفعيل التعاون الأمنى العربى فى كافة مجالات العمل الشرطى، بما يعود بالاستقرار على البلدان العربية. 
 
 
 
 
 

الداخلية

يوم الشرطة العربية

اخبار الداخلية



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