الداخلية تشارك فى الاحتفال بيوم الشرطة العربى.. فيديو

كتب محمود عبد الراضي

يوافق الثامن عشر من ديسمبر من كل عام، الاحتفال بيوم الشرطة العربية، حيث تحرص وزارة الداخلية على تفعيل التعاون الأمنى العربى فى كافة مجالات العمل الشرطى، بما يعود بالاستقرار على البلدان العربية.