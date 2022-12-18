البيانات المطلوبة لإضافة المواليد على البطاقات.. وزارة التموين توضح

كتب مدحت وهبة

تستمر مكاتب التموين باستقبال طلبات إضافة المواليد على بطاقات التموين، لأربعة فئات من أصحاب البطاقات التموينية، هى مستحقي معاش تكافل وكرامة، وحاملو كارت الخدمات المتكاملة، ومستحقي معاش التضامن الاجتماعي، وأبناء الشهداء وزوجاتهم وأبناء الأسر البديلة، على ألا يقل أعمار الأبناء المراد إضافتهم عن أربع سنوات.

وتتضمن اسم صاحب البطاقة والرقم القومى ورقم البطاقة التموينية وعدد أفراد البطاقة، والأفراد المراد إضافتهم وأرقامهم القومية، وطالبت وزارة التموين من المديريات ارسال طلبات إضافة المواليد على البطاقات التموينية والكشوف والمستندات مرفق بها CD أسبوعيا عن طريق مدير المديرية التموينية لديوان عام الوزارة.

وتضمن قرار وزارة التموين، أن يقوم المكتب التمويني بتجميع هذه الطلبات والمستندات وإرسالها إلى مديريات التموين، ومرفق بها كشوف معتمدة CD على ألا تزيد البطاقة عن 4 أفراد.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية أكدت على أنه نظراً لزيادة عدد المترددين على مكتب خدمة المواطنين بديوان عام الوزارة لتقديم طلبات إضافة مواليد للفئات الأكثر احتياجاً وتيسيرا على المواطنين يتم التنبيه على مديريات التموين ،بإخطار مكاتب التموين التابعة لها باستلام الطلبات من المواطنين، والتي ينطبق عليهم القواعد.