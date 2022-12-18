الإرشاد الزراعى: ترشيد المياه لمحصول القمح بالقطاع الزراعى ببورسعيد

بورسعيد محمد فرج

فى إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وتعليمات الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعى والدكتور حاتم الحمادى رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، والدكتور السعيد حماد المدير التنفيذى لمشروع ترشيد استخدام المياه فى الأنشطة الزراعية لمحصول القمح وذلك تحت رعاية الدكتور حسنى عطية مدير عام مديرية الزراعة ببورسعيد.

قال المهندس على سليمان مدير عام إدارة الإرشاد الزراعى ببورسعيد خلال تصريح خاص "لليوم السابع" بأنه تم عقد يوم حقل بالحقول الارشادية ضمن برنامج ترشيد المياه لمحصول القمح بالقطاع الزراعى للموسم الزراعى ٢٠٢٢م/ ٢٠٢٣م بإجمالى مساحة 396 فدان المنزرعة ضمن البرنامج ترشيد المياه.

وأضاف سليمان أن المساحة المستهدف زراعتها من الحقول الإرشادية ضمن مشروع الترشيد ببورسعيد هى 300 فدان وقد تم زيادة المساحة المنزرعة لخدمة مزارعى القطاع الزراعى ببورسعيد.

وتابع: أن الخدمة الإرشادية المجانية المقدمة لهذه الحقول هى التسوية بالليزر مجانا من جهاز تحسين الاراضى وبحضور المهندس السيد عوض مدير عام تحسين الأراضى والمشرف على تسوية الليزر بالحقول الارشادية والجهاز المعاون له المهندس عبد النبى حسين موافى ومحمد عبد العزيز.

محمد عبد الكريم اسماعيل المشرف العام على الحقول الارشادية ببورسعيد وعبد الحميد عيد عبد الحميد أخصائى الارشاد الزراعى.

وفى ذات السياق أكد سليمان بأنه تم عقد يوم حقل بحضور مزارعى منطقة الاستصلاح وتم التعرف فى يوم الحقل على العمليات الزراعية المناسبة لمحصول القمح فى هذه المرحلة العمرية للنبات.

ومن جانبه أكد سليمان بأنه تمت التوصية ايضا بضرورة القضاء على الحشائش سواء العريضة او الرفيعة بالمبيدات المصرح بها الموصى بها من قبل الوزارة.

ومن جهة أخرى أكد أن يوم الحقل تم المرور على الحقول الارشادية الخاصة بالترشيد ووجد أن الحالة العامة جيدة وتمت التوصية بعدم تأخير رية المحاياة واضافة دفعة السماد الاولى مع الرى، مؤكداً بأنه من خلال الزيارة للحقول الإرشادية تبين عدم وجود أى إصابات بمحصول القمح.