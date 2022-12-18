الأقصر تشهد فعاليات الدورة 12 لمهرجان التحطيب فى ساحة أبو الحجاج الأقصرى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، عودة فعاليات الدورة 12 لمهرجان التحطيب فى ساحة أبو الحجاج الأقصرى، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث افتتحت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة الدورة الثانية عشرة من مهرجان التحطيب القومى، والذي تنظمه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى ورئيس المهرجان.

ومن المقرر أن يستمر مهرجان التحطيب بساحة أبو الحجاج الأقصرى بوسط مدينة الأقصر حتى يوم الأربعاء المقبل 21 ديسمبر الجارى، برعاية إقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى، حيث بدأت الفعاليات بتقديم سامر التحطيب والذى يشارك به فرق التحطيب وشيوخ اللعبة الممثلة لمحافظات الصعيد "المنيا، سوهاج، قنا، الأقصر".

ومع إنطلاق أول أيام مهرجان التحطيب قدمت الفرق فنون لعبة التحطيب وكيفية توارثها عبر الأجيال، والتأكيد على هويتها بمنطقة جنوب مصر من خلال الممارسة اليومية لها كلعبة للرجال وفى المناسبات والأفراح، حيث أعقب ذلك تقديم فقرات عرض الافتتاح، حيث قدمت فرق الفنون الشعبية بمحافظات "بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، ملوى، الشرقية"، عرض فنى لفرح الصعيد بمصاحبة فرقة النيل للآلات الشعبية، مزجت خلالها الرقص بالعصا مع حركات لعبة التحطيب، وبمشاركة لاعبى التحطيب من الفرق وشيوخ اللعبة.

ويعيد مهرجان التحطيب الذي ينظم كل عام فى الأقصر التاريخ التراثي للعبة التحطيب التاريخية فى جنوب الصعيد والتى يعتبرها شيوخ وملوك اللعبة "لعبة الرجال فقط"، فهي اللعبة التي يمارسها الرجال دون غيرهم من النساء فى مدن وقرى محافظات الصعيد، حيث أن "لعبة التحطيب" واحدة من أقوى الطقوس التى يقبل عليها أبناء الأقصر ومحافظات الصعيد، حيث أنه على أنغام المزمار المبهجة والأغانى التراثية الصعيدية يتجمع نجوم لعبة التحطيب فى حلقات وساحات التحطيب فى مختلف المناسبات والاحتفالات وحفلات الزفاف والمهرجانات طوال العام، وذلك لتقديم حلقات التحطيب، حيث يتجمع شيوخ ولاعبي التحطيب التراث الصعيدي الأشهر في الصعيد، ويتم إجراء مباريات ومبارزة بين الكبار والشباب خلال الاحتفالية وسط أجواء مبهجة بين الجميع.



الأقصر تشهد فعاليات الدورة 12 لمهرجان التحطيب



الدورة 12 لمهرجان التحطيب فى ساحة أبو الحجاج الأقصرى



العزف والتراث الصعيدي بمهرجان التحطيب بالأقصر



الفرق الصعيدية بمهرجان التحطيب فى ساحة أبو الحجاج الأقصرى



الفرق الفنية الصعيدية ببمهرجان التحطيب بالأقصر



انطلاق الدورة 12 لمهرجان التحطيب فى ساحة أبو الحجاج الأقصرى



عرض العروسة بمهرجان التحطيب بالأقصر



عرض العروسة فى مهرجان التحطيب بالأقصر