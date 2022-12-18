اليوم السابع
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اعرف استعدادات الكنيسة الأرثوذكسية لاحتفالات عيد الميلاد المجيد هذا العام

الأحد، 18 ديسمبر 2022 02:00 ص
اعرف استعدادات الكنيسة الأرثوذكسية لاحتفالات عيد الميلاد المجيد هذا العام البابا تواضروس الثانى
كتب: محمد الأحمدى

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يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد الميلاد المجيد بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم 6 يناير المقبل.

وأعلن المركز الإعلامى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن ترتيبات الاحتفال بعيد الميلاد المجيد لعام 2023.

وذكر المركز أن تغطية قداس عيد الميلاد المجيد سيكون مساء يوم الجمعة الموافق 6 يناير، فى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار إلى أنه يجرى استقبالات قداسة البابا تواضروس الثانى للمهنئين بالمقر البابوى بالقاهرة صباح يوم العيد الموافق السبت 7 يناير.

وأوضح المركز أنه ستتواجد فرق العمل التابعة للقنوات الفضائية فى ساحة الكاتدرائية فى المكان الذى يحدده مسئولو الأمن، وسيتم الانضمام لبث التليفزيونالمصرى للقنوات التى تريد بث القداس على الهواء.


الكنيسه الارثوذكسيه

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عيد الميلاد المجيد



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