ارتفاع حصيلة توريد الأرز ببورسعيد إلى 1143 طنا

بورسعيد - محمد عزام

أعلن ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، عن ارتفاع حصيلة توريد الأرز الشعير إلى المضارب المعتمدة إلى 1143 طنا و103 كيلو.

وأشار، خلال متابعته عملية التوريد، إلى أنه جرى تكثيف الجهود التي تستهدف توفير الأمن الغذائي لجميع المواطنين، وتنظيم عملية تداول الأرز الشعير خلال موسم توريد محصول الأرز بالمحافظة، وأن أعمال توريد محصول الأرز ببورسعيد تجرى بالتنسيق مع مديرية الزراعة ومباحث التموين وهيئة سلامة الغذاء.

وأكد على إعتماد مضرب الشرق الأوسط ومضرب الرضوان بالمحافظة لاستقبال الأرز من المزارعين، لتصبح محافظة بورسعيد لأول مرة من محافظات توريد الأرز، وأنه ستستمر جهود مديرية التموين في ضبط اي مخالفات من خلال الحملات الصباحية والمسائية.