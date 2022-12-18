"إعلام الإسكندرية" تحصد المركز الثاني على مستوى العالم العربي في مهرجان الشروق

الإسكندرية أسماء على بدر

فاز طلاب قسم الإعلام، كلية الآداب، جامعة الإسكندرية، بالمركز الثاني، في مسابقة الحملات الإعلانية، بمهرجان الشروق لإبداعات طلاب الإعلام على مستوى مصر والعالم العربي، وسط منافسة قوية بين أكثر من 44 جامعة، منهم 16 جامعة مصرية حكومية، و19 جامعة مصرية خاصة، و9 جامعات عربية من فلسطين والإمارات والأردن والبحرين وعمان واليمن والسعودية، وتسلمت الجائزة الدكتورة إيمان عبدالوارث، مدرس مادة الحملات الإعلامية والإعلانية، والطالب زياد عمرو، مُمثل طلاب قسم الإعلام، والطالبة سارة بخيت، مُمثلة عن فريق العمل.

أقيم المهرجان بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية، وبلغ عدد المشروعات المشاركة من أقسام الإذاعة والتليفزيون "111" مشروعًا في مجالات الأفلام الروائية القصيرة، والأفلام التسجيلية، والبرامج الإذاعية، والبرامج التليفزيونية، والرسوم المتحركة، وأغاني وأوبريت.

وقالت الدكتورة إيمان عبدالوارث، مدرس الإذاعة والتليفزيون بقسم الإعلام جامعة الإسكندرية، إن طلاب قسم الإعلام بذلوا قصارى جهدهم لإنتاج هذه الأعمال، مؤكدةً أنه تم تعديل الأعمال أكثر من مرة لتكون في أفضل شكل ممكن قبل عرضها بشكل نهائي، متقدمةً بالشكر لأميرة مطر، كبير مُخرجي قنوات النيل المُتخصصة، لإشرافها على الجانب العملي.

وأكد زياد عمرو، مُمثل طلاب قسم الإعلام بجامعة الإسكندرية، أنهم بذلوا قصارى جهدهم لإنتاج أعمال قوية تستطيع المُشاركة والمُنافسة، بل وتحقيق مركز مُتقدم، مُضيفًا أنهم استطاعوا توظيف الرسائل الإعلامية والاعلانية بشكل مهني، مُتقدمًا بخالص الشكر لأساتذته في قسم الإعلام على إتاحة مثل هذه الفرص، مُشيرًا إلى أن سوق العمل الإعلامي أصبح يتطلب الكثير من المهارات الغير مسبوقة.

حيث حصلت الحملة الإعلانية «رحلة في تاكس من أبوقير للمكس»، على المركز الثاني، في فئة الحملات الإعلانية التابعة لمشروعات العلاقات العامة بالمهرجان، شارك في إخراجها:«آلاء مصطفى، أحمد عمرو، وحسام محمود»، كما شارك «مصطفى علي، مارك فؤاد، وفريدي نبيل» في الإنتاج، وتم تصوير الفيلم بواسطة «ضُحى عباس، سارة بخيت، يُمنى عبد الفتاح، أماني محمد، ومنار حازم».

وضمت العلاقات العامة الخاصة بالفيلم: «محمد محمود، عبدالرحمن حسام، محاسن البنا، ومؤمن تامر»، وشارك «ضُحى عباس، سارة بخيت، وعبد الرحمن طلعت» في المونتاچ، وكان الـ «سكريبت» لـ «تيا وائل ونوران ممدوح».