إطلاق مبادرة دوي الوطنية بكفر الشيخ.. ووكيل التعليم: هدفها ضمان حقوق الفتيات

كفر الشيخ - محمد سليمان

أطلق محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، إطلاق مبادرة دوي الوطنية بتعليم كفر الشيخ، خلال احتفالية شهدها المسرح المدرسي، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية، ومقرر المجلس القومي للمرأة. فرع كفرالشيخ، والدكتورة محمد حسن عثمان، رئيس وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بالوزارة، والدكتور السيد الويشى مدير تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بالمديرية، وجميله جناح وكيل إدارة شرق كفر الشيخ، وهاني حمدان، مدير غرفة العمليات، وعدد من قيادات المديرية، والطلاب وعدد من أولياء الامور، وأهالي كفر الشيخ.

وأكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، هدف المبادرة المساواة بين الجنسين، لضمان حصول الفتيات والفتيان على فرص متساوية لتطوير مهارات التعبير عن الذات والمشاركة، وتطوير القدرة على اتخاذ قرارات مستقبلية، وترسيخ حقوق الفتاة، لتشارك بحُرّية وتصل أفكارها للأسرة والمجتمع.

تضمنت الاحتفالية مقدمة عن تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان، ومناظرة عن التغيرات المناخية، لتلاميذ مدارس صقر للغات، بإدارة دسوق التعليمية، ومسرحية عن "السعادة "، طلاب مدرسة النور للمكفوفين بإدارة شرق كفرالشيخ التعليمية، ومناظرة عن " الزواج المبكر "، لطالبات مدرسة الدسوقي الإعدادية بنات بإدارة دسوق التعليمية، وقصيدة عن " تربية البنات"، للطالبة أسماء صبري البلتاجي، بإدارة قلين التعليمية، وأنشودة المرأة في الأديان، للطالبة مريم عشماوي فتحي، بمدرسة الثانوية الصناعية بنات، وقصيدة عن " التنمر"، حسناء نصر. مدرسة تجريبية المعلمات بإدارة شرق كفرالشيخ، مسرحية عن " التنمر"، لطالبات مدرسة الثانوية الزراعية بإدارة شرق كفرالشيخ التعليمية، ومناظرة عن "عمل المرأة"، لطالبات مدرسة أبو مندور الإعدادية م بإدارة دسوق التعليمية، وتقرير عن مبادرة " دوي"،طالبات مدرسة النجاح الإعدادية بنات بإدارة دسوق التعليمية، اسكتش تمثيلي، طالبات مدرسة الشهيد مدرسة الشهيد السيد عبد العزيز علوان بإدارة قلين ، ومناظرة عن " مناهضة العنف ضد المرأةط، لطالبات مدرسة الثانوية الصناعية بنات بإدارة شرق كفرالشيخ التعليمية، وقصيدة " اتحضر للأخضر"، راقية محمد،إدارة غرب كفرالشيخ التعليمية.



اطلاق مبادرة بتعليم كفر الشيخ



الحضور في الاحتفالية



تكريم الحضور



تكريم المتميزين



تكريم عدد من ذوي الهمم



تكريمة طالبه من ذوي الهمم



جانب من الحضور خلال الاحتفالية



جانب من الحضور



طالبه تلقي قصيدة



فتيات تشاركن في اداء مسرحي تعبر عن حقوق الفتاة