إصابة 3 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين فى الهرم

كتب: عبد الرحمن سيد

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ملاكي أسفل محور المنصورية بدائرة قسم شرطة الهرم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين أسفل محور المنصورية بمنطقة الهرم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين اصطدام سيارتين ملاكي نتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص جري نقلهم إلي مستشفي الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.