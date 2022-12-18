اليوم السابع
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إصابة سائق فى انقلاب مقطورة على توك توك بالشرقية.. صور

الأحد، 18 ديسمبر 2022 07:51 م
إصابة سائق فى انقلاب مقطورة على توك توك بالشرقية.. صور انقلاب مقطورة على توك توك بالشرقية
الشرقية فتحية الديب

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أصيب سائق توك توك بكدمات وجروح في أنحاء متفرقة بالجسد، مساء اليوم الأحد؛ إثر وقوع حادث انقلاب جرار بمقطورة مُحملة بالطوب فوق الدراجة البخارية على طريق رمسيس – صان الحجر، أمام كوبري أبو جويفل في محافظة الشرقية.

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب جرار بمقطورة مُحملة بالطوب على دراجة بخارية (توك توك) في طريق رمسيس – صان الحجر.
 
بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية وقوع حادث انقلاب جرار بمقطورة مُحملة بطوب بناء على دراجة بخارية (توك توك) في طريق رمسيس – صان الحجر، وذلك أمام كوبري أبو جويفل، ما أسفر عن إصابة قائد الدراجة البخارية بكدمات وجروح في أنحاء متفرقة بالجسد، فيما تم نقل المصاب إلى مستشفى صان الحجر المركزي لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار احادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.
 
انقلاب مقطورة على توك توك بالشرقية (1)
انقلاب مقطورة على توك توك بالشرقية (1)

انقلاب مقطورة على توك توك بالشرقية (2)
انقلاب مقطورة على توك توك بالشرقية (2)

انقلاب مقطورة على توك توك بالشرقية (3)
انقلاب مقطورة على توك توك بالشرقية (3)

انقلاب مقطورة على توك توك بالشرقية (4)
انقلاب مقطورة على توك توك بالشرقية (4)

 


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