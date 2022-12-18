إزالة 3 حالات بناء مخالف فى العامرية ثان بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شن حى العامرية ثان غرب الإسكندرية، حملات مكبرة لإزالة الإشغالات، وغلق المحال في الموعد المحدد، وذلك وفق تعليمات المهندس محارب هيلع علي مواصلة الحملات، والتي تستهدف إزالة كافة أشكال التعديات والتصدي للبناء المخالف بناطق الحي .

وأعلن حي العامرية ثان برئاسة المهندس محارب هيلع،رئيس الحي إدارة الازالة الفورية والاشغالات والمتابعة، قامت بإيقاف أعمال بناء مخالف سور من المهد لعقار مخالف بقرية الوادي وتم إزالته على الفور، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وعلى صعيد آخر، بتواجد حميد سلومه سكرتير عام الحي قامت وحدة الإزالة الفورية وإدارة أشغال طريق إيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص عبارة عن هدم أسوار بالطوب الأبيض فى المهد بقرية أبو الريش بجوار مسجد الفولى، وجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تمكنت وحدة الإزالة الفورية وإدارة أشغال طريق من إيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص عبارة عن هدم سور بالطوب الأبيض فى المهد بمنطقة الكينج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.