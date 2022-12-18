إحالة أوراق 6 متهمين للمفتى بتهمة قتل شاب وإصابة آخرين فى قنا

تعود أحداث القضية إلى عام 2020 عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بمقتل عمر.ع، إثر إصابته بطلقات نارية، وإصابة محمود. ع، 20 عامًا، وعبد المتعال.خ، 20 عامًا، وخالد.ح، 59 عاما، في مشاجرة بين عائلتين.

تم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت غيابيا، بإحالة أوراق محمد.ط، ومحمد. ش، وشمروخ، وممدوح.م، وأحمد.ف، وطلعت.م، إلى المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.