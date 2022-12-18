اليوم السابع
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إحالة أوراق 6 متهمين للمفتى بتهمة قتل شاب وإصابة آخرين فى قنا

الأحد، 18 ديسمبر 2022 09:05 م
إحالة أوراق 6 متهمين للمفتى بتهمة قتل شاب وإصابة آخرين فى قنا محكمة جنايات نجع حمادى - أرشيفية
قنا - صابر سعيد

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أحالت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار طارق يسري مصطفى، وعضوية المستشارين طلال محمد عبدالحميد رضوان، ويوسف فهمي عبد الرحمن صقر، وأمانة سر كرم الطاهر، ويوسف الشيخ، وأسامة الأمير، أوراق 6 متهمين إلى المفتى بتهمة قتل شاب، بسبب خلافات ثأرية بفرشوط في قنا.
 
تعود أحداث القضية إلى عام 2020 عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بمقتل عمر.ع، إثر إصابته بطلقات نارية، وإصابة محمود. ع، 20 عامًا، وعبد المتعال.خ، 20 عامًا، وخالد.ح، 59 عاما، في مشاجرة بين عائلتين.
 
تم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت غيابيا، بإحالة أوراق محمد.ط، ومحمد. ش، وشمروخ، وممدوح.م، وأحمد.ف، وطلعت.م، إلى المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.
 
 
 

 


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