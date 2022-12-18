اليوم السابع
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أوكرانيا: حاولنا استهداف رئيس هيئة الأركان العامة الروسية قبل أشهر

الأحد، 18 ديسمبر 2022 03:04 م
أوكرانيا: حاولنا استهداف رئيس هيئة الأركان العامة الروسية قبل أشهر أوكرانيا - أرشيفية
وكالات

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أكد أليكسي أريستوفيتش، مستشار مكتب الرئيس الأوكراني، اليوم الأحد أن قوات بلاده حاولت استهداف رئيس هيئة الأركان العامة الروسية، فاليري جيراسيموف، عندما زار مناطق العملية العسكرية قبل أشهر.
 
وقال أريستوفيتش، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن القوات الأوكرانية ضربت المقر الذي كان فيه جيراسيموف، لكنه كان قد غادره قبل الضربة.
 
وأفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن واشنطن كانت ضد خطط كييف لاغتيال جيراسيموف بسبب المخاوف من أن يؤدي ذلك إلى تصعيد النزاع، ولم تشارك المعلومات الاستخباراتية حول تحركاته مع أوكرانيا، وطلبت إلغاء الهجوم ولكنها تلقت إخطارا من الجانب الأوكراني ببدء الهجوم.
 
قال حاكم "دنيبروبتروفسك" الواقعة وسط أوكرانيا فالنتين ريزنيشنكو إن القصف على المنطقة استمر خلال الساعات الماضية.
 
وأضاف ريزنيشنكو - حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن المناطق المحيطة ب"نيكوبول" و"مارجانيتس" و"شيرفونوجريجوريف" قد تعرضت أيضا إلى قصف روسي مكثف خلال الساعات الماضية.
 
وأشار إلى أن الروس قصفوا "نيكوبول" بالمدفعية الثقيلة مما تسبب في إصابة شخص واحد على الأقل وتضرر العديد من المنازل والمباني وصالة للألعاب الرياضية في المدينة.

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