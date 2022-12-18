اليوم السابع
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أوبزرفر: ممرضات بريطانيا يهددون بموجة إضرابات فى 2023 للضغط على الحكومة

الأحد، 18 ديسمبر 2022 12:55 م
أوبزرفر: ممرضات بريطانيا يهددون بموجة إضرابات فى 2023 للضغط على الحكومة ريشى سوناك - رئيس وزراء بريطانيا
كتبت رباب فتحى

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هدد قادة النقابات البريطانية مساء السبت بإصدار أوامر بموجة جديدة من الإضرابات الأكثر شدة في العام الجديد، حيث ستقلل الممرضات دعمها داخل المستشفيات، في تصعيد دراماتيكي للخلاف على الأجور مع الحكومة، وفقا لصحيفة "الأوبزرفر" البريطانية.

وقالت الكلية الملكية للتمريض (RCN)، في تشديد ملحوظ في موقفها، إن "المزيد من المستشفيات والممرضات سيشاركون أكثر من الوقت الحاضر" في الإضرابات طوال شهر يناير ، ما لم يتراجع الوزراء بحلول يوم الخميس.

وقالت شبكة الكلية الملكية للتمريض إنها ستكشف عن جدولها الزمني للنزاعات الأكبر والأوسع نطاقًا إذا فشل الوزراء في فتح محادثات جديدة بشأن الأجور في غضون 48 ساعة من اليوم الثاني للعمل المخطط له يوم الثلاثاء.

وفي جولة أخرى من النزاعات، ستعمل على ضمان تقييد الممرضات لنوع العمل الذي كانوا مستعدين للقيام به في أيام الإضراب بقائمة أقصر من الأنشطة بالمقارنة بيوم الإضراب الأول الخميس الماضي.

زعمت بعض الممرضات أنهن تعرضن للتنمر والتهديد بإجراءات تأديبية إذا حاولن الحد من واجباتهن في يوم الإضراب.

وجاءت الخطوة وسط بوادر أولى على أن الوزراء ربما يدرسون طرقًا لكسر الجمود وراء الكواليس ، لمنع انهيار هيئة الخدمات الصحية خلال عيد الميلاد والعام الجديد.

وقالت "الأوبزرفر" إنه تم عقد اجتماعات بين كبار الشخصيات في وزارة الخزانة ووزارة الصحة والرعاية الاجتماعية (DHSC) خلال الأيام الأخيرة لمناقشة النزاع والسبل المحتملة لإنهائه. وقالت مصادر وزارة الخزانة إن الوزراء سيرفضون تجاوز توصيات هيئة مراجعة الأجور لكنهم قد ينظرون في طرق لمنح الموظفين المزيد من المال من خلال مدفوعات دفعة واحدة.

وقال بات كولين، الأمين العام لـ RCN: "على الحكومة إنهاء ذلك بحلول عيد الميلاد. ستشهد إضرابات شهر يناير ، إذا أُجبرت على المضي قدمًا ، مشاركة المزيد من المستشفيات والمزيد من الممرضات أكثر من الوقت الحاضر - يجب أن يكون عام 2023 بداية جديدة للجميع ، وليس أكثر من ذلك ".

 

 


إضرابات بريطانيا

إضرابات الممرضات فى بريطانيا

ريشى سوناك

الإضرابات فى بريطانيا



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