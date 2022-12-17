5 أطعمة تساعد فى علاج الإمساك.. منها الخضراوات وبذور الكتان

كتبت فاطمة خليل

هل يمكن أن تساعد الملينات في علاج الإمساك؟ الإمساك مشكلة هضمية تؤثر على الكثيرين، وتعني عدم القدرة على إخراج البراز ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع ويحدث هذا بشكل أساسي بسبب الجفاف وانخفاض تناول الألياف وقلة النشاط البدني وتناول بعض الأدوية وسوء الهضم وعدم التوازن البكتيري في أمعائك لهذا السبب نتعرف على 5 أطعمة تساعد في علاج الإمساك، بحسب موقع "Health".

تناول الملينات يمكن أن يحل مشكلة الإمساك لكن سينتهي بك الأمر إلى الاعتماد عليهم مدى الحياة، مما قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة، لذا يجب أن يكون تناول الملينات هو خيارك الأخير لعلاج الإمساك.



بدلاً من ذلك، يجب عليك تضمين هذه المسهلات الطبيعية لتخفيف الإمساك وهي أطعمة صديقة للهضم.

اطعمة لعلاج الإمساك

1. التفاح

يساعد تناول تفاحة يوميًا، خاصةً مع قشرتها الغنية بالألياف، في تخفيف الإمساك إنها مصدر للألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان في الجلد والتي يمكن أن تساعد في تليين البراز، مما يسهل تمريره علاوة على ذلك ، يعتبر التفاح مفيدًا لصحتك العامة.

2. الخوخ

إذا كنت تعاني من الإمساك بشكل يومي، تناول 2-3 حبات من الخوخ، وانقعها في الماء طوال الليل وتناولها على معدة فارغة في الصباح قد تساعدك هذه الممارسة في علاج الإمساك لأنه يحتوي على ألياف غير قابلة للذوبان، وسوربيتول ، وحمض الكلوروجينيك الذي له تأثير ملين.

3. بذور الكتان

فهي فعالة جدًا في تحسين الهضم وتخفيف الإمساك نظرًا لكونها غنية بالألياف ، تمتص بذور الكتان الماء في الأمعاء لتكوين مادة هلامية تجعل برازك ناعمًا ويسهل مروره.



قم بتضمين ما لا يقل عن 1-2 ملاعق كبيرة من بذور الكتان يوميًا في نظامك الغذائي يمكنك تناولها كما هي أو رشها على السلطات، أو مزجها مع العجين أو صنع مسحوق الصلصة منها.

4. الدهون الصحية

يمكن للدهون الصحية غير المشبعة - الدهون الأحادية غير المشبعة والمتعددة- أن تقلل من خطر الإصابة بمشاكل في الجهاز الهضمي.



قم بتضمين الدهون الصحية مثل زيت الزيتون والأفوكادو وجوز الهند والمكسرات والبذور في نظامك الغذائي اليومي، كل هذه يمكن أن تعزز الانقباضات في الأمعاء لبدء حركة الأمعاء وتخفيف الإمساك.

5. الخضار

حاول تضمين 5-6 أكواب من مجموعة متنوعة من الخضروات الملونة في نظامك الغذائي يوميًا لأن محتواها من الألياف يمكن أن يساعد في زيادة حجم البراز مما يؤدي إلى خروج سلس للبراز.



ضع في اعتبارك إضافة الخضار مثل السبانخ والبروكلي وبراعم بروكسل وغيرها لأنها مصدر كبير للفيتامينات والمعادن إذا كنت تشعر بالانتفاخ ، فعليك دائمًا تناولها في شكل مطبوخ ؛ سيكونون أسهل على أمعائك.



حافظ على رطوبتك دائمًا، وادمج بعض أشكال النشاط البدني كل يوم ، وقلل مستويات التوتر لديك ، واحصل على قسط كافٍ من النوم لعلاج الإمساك أيضاً.