وزير خارجية النمسا: لسنا فى عزلة أوروبية بعد منع رومانيا من دخول شنجن

فيينا (أ ش أ)

نفى وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج أن تكون بلاده فى حالة عزلة أوروبية بعد قرارها استخدام الفيتو الأوروبى ضد انضمام رومانيا وبلغاريا الى عضوية منطقة شنجن .

وقال شالينبرج - في تصريح صحفي اليوم السبت، إنه يأسف لقرار الحكومة الرومانية تعليق العلاقات الثنائية مع النمسا لحين اعادة فيينا النظر فى قرار منع رومانيا من عضوية منطقة شنجن .

يشار الى وسائل اعلام ذكرت اليوم فى فيينا أنه من المرجح أن يبقى السفير الروماني إميل هريزينو الذي غادر النمسا بعد قرار الفيتو ضد انضمام بلاده إلى منطقة شنجن في بلده لفترة طويلة.

ونقلت وسائل الاعلام النمساوية عن جهات رسمية حكومية فى رومانيا أنه من غير المتوقع أن يعود إميل هريزينو الى النمسا حتى تسعى فيينا للاتصال مع بوخارست بشأن مسألة توسيع شنجن.

يذكر أنه تم استدعاء هوريزينو الى بلاده بعد يوم واحد من استخدام حق النقض (الفيتو) من جانب النمسا .

وقالت وسائل الاعلام أن الحكومة الرومانية اشترطت أن يبدأ الجانب النمساوي حوارًا مع السلطات الرومانية فيما يتعلق بتمديد شنجن ليشمل البلاد.

