هيئة الدواء توجه نصائح مهمة حول أدوية الذبحة الصدرية.. اعرف التفاصيل

كتب وليد عبد السلام

وجهت هيئة الدواء عددا من النصائح الهامة حول استخدام الأقراص التى توضع تحت اللسان لعلاج نوبات الذبحة الصدرية الحادة "آلام الصدر المفاجئة".

وبحسب منشور لهيئة الدواء تضمنت النصائح:

1- لا تمضغ أو تسحق الأقراص المعدة للاستخدام تحت اللسان.. استبدل الجرعة إذا ابتلعتها عن طريق الخطأ.

2- ضع قرصًا واحدًا تحت لسانك عند الشعور بأول أعراض نوبة الذبحة الصدرية (ألم في الصدر أو ضيق).

3-تناول الدواء من 5 إلى 10 دقائق قبل أي حدث من المحتمل أن يسبب ألمًا في الصدر.

4-لا تأكل أو تشرب أو تدخن أثناء ذوبان القرص تحت اللسان.

5- إذا استمر ألم الصدر لمدة 5 دقائق بعد تناول جرعة واحدة؛ يمكن تناول جرعة ثانية.

6- لا تأخذ أكثر من 3 أقراص خلال 15 دقيقة.

7- توجه إلى قسم الطوارئ إذا لم تشعر بتحسن، أو أحسست بسوء حالتك بعد تناول أول جرعة من الدواء .

وأوصت هيئة الدواء المصرية باستشارة الصيدلي في كل ما يتعلق بالطريقة الآمنة السليمة لاستخدام الدواء؛ فالصيدلي هو الخبير الأول بالطرق الآمنة لاستخدام الدواء.