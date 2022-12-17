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هيئة الدواء توجه نصائح مهمة حول أدوية الذبحة الصدرية.. اعرف التفاصيل

السبت، 17 ديسمبر 2022 01:55 م
هيئة الدواء توجه نصائح مهمة حول أدوية الذبحة الصدرية.. اعرف التفاصيل هيئة الدواء
كتب وليد عبد السلام

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وجهت هيئة الدواء عددا من النصائح الهامة حول استخدام الأقراص التى توضع تحت اللسان لعلاج نوبات الذبحة الصدرية الحادة "آلام الصدر المفاجئة". 
 
وبحسب منشور لهيئة الدواء تضمنت النصائح:
 
1- لا تمضغ أو تسحق الأقراص المعدة للاستخدام تحت اللسان.. استبدل الجرعة إذا ابتلعتها عن طريق الخطأ.
 
2- ضع قرصًا واحدًا تحت لسانك عند الشعور بأول أعراض نوبة الذبحة الصدرية (ألم في الصدر أو ضيق).
 
3-تناول الدواء من 5 إلى 10 دقائق قبل أي حدث من المحتمل أن يسبب ألمًا في الصدر. 
 
4-لا تأكل أو تشرب أو تدخن أثناء ذوبان القرص تحت اللسان.
 
5- إذا استمر ألم الصدر لمدة 5 دقائق بعد تناول جرعة واحدة؛ يمكن تناول جرعة ثانية.
 
6-  لا تأخذ أكثر من 3 أقراص خلال 15 دقيقة. 
 
7- توجه إلى قسم الطوارئ إذا لم تشعر بتحسن، أو أحسست بسوء حالتك بعد تناول أول جرعة من الدواء .
 
وأوصت هيئة الدواء المصرية باستشارة الصيدلي في كل ما يتعلق بالطريقة الآمنة السليمة لاستخدام الدواء؛ فالصيدلي هو الخبير الأول بالطرق الآمنة لاستخدام الدواء.
 

هيئة الدواء

الذبحة الصدرية

الصيدلى

الادوية



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