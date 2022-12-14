هيئة الدواء تضع دليلا إرشاديا للتعامل الآمن مع الدواء.. اعرف تفاصيل

وقالت هيئة الدواء المصرية إن التعرف على جميع الخطوات التى تضمن مأمونية الدواء تجنب المريض أى مضاعفات خطرة كما أنها تعمل على زيادة وعية بالطرق والخطوات التى يتبعها مع تناول الدواء.

وحثت هيئة الدواء المواطنين على ضرورة استشارة الصيدلي من أجل تلافي تلك الأخطاء، والحصول على الفاعلية المطلوبة من الدواء، والاستخدام الآمن؛ وذلك لأن الصيدلي هو الخبير الأول بالطرق الآمنة لاستخدام الدواء؛ لما له من مؤهلات علمية متخصصة في الشأن الدوائي، وخبرات عملية تتيح له إسداء النصيحة المناسبة لكل حالة على حدتها.