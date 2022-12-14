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هيئة الدواء تضع دليلا إرشاديا للتعامل الآمن مع الدواء.. اعرف تفاصيل

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 03:16 م
هيئة الدواء تضع دليلا إرشاديا للتعامل الآمن مع الدواء.. اعرف تفاصيل هيئة الدواء المصرية
كتب وليد عبد السلام

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كشفت هيئة الدواء المصرية عن إعداد دليل إرشادى، وذلك للتعامل الآمن مع الأدوية وتابعت: "الهدف من الدليل، وجود توثيق مرجعي لأهم النصائح التى يحتاجها المريض للتعامل الآمن مع الدواء".
 
وقالت هيئة الدواء المصرية إن التعرف على جميع الخطوات التى تضمن مأمونية الدواء تجنب المريض أى مضاعفات خطرة كما أنها تعمل على زيادة وعية بالطرق والخطوات التى يتبعها مع تناول الدواء.
 
وحثت هيئة الدواء المواطنين على ضرورة استشارة الصيدلي من أجل تلافي تلك الأخطاء، والحصول على الفاعلية المطلوبة من الدواء، والاستخدام الآمن؛ وذلك لأن الصيدلي هو الخبير الأول بالطرق الآمنة لاستخدام الدواء؛ لما له من مؤهلات علمية متخصصة في الشأن الدوائي، وخبرات عملية تتيح له إسداء النصيحة المناسبة لكل حالة على حدتها.

 


هيئة الدواء

الادوية

الاستخدام الامن للدواء

اليوم السابع بلس



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