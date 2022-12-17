هل تعانى من تشنجات مستمرة أو تقلصات بالساق؟.. علامات ارتفاع نسبة الكولسترول فى الدم

كتبت إيناس البنا

الكوليسترول مُلقب بالقاتل الصامت، ارتفاع الكوليسترول أو البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) يمكن أن يؤدي إلى خطورة مثل أمراض القلب والنوبات القلبية وحتى السكتات الدماغية إذا لم يتم السيطرة عليها.

لسوء الحظ ، يعتقد الأطباء أنه قد لا يكون هناك الكثير من العلامات أو الأعراض المنبهة لارتفاع الكوليسترول في الدم والتي يمكن أن تؤدي إلى الكشف المبكر وفي الوقت المناسب.

كيف يشير الألم والتشنجات في الساقين إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم



كثير من الناس يعانون من حالة أو تشنجات الساق المستمرة، على الوجه ، يبدو أنه مرض طبيعي يمكن أن يحدث لأي شخص في أي وقت، ومع ذلك ، يمكن أن تؤدي المستويات المرتفعة من الكوليسترول غير المعالجة إلى تراكم البلاك الذي يتكون من مواد دهنية، تجعل اللويحات تدفق الدم في الشرايين يسير ببطء ، مما يسبب الألم والتشنجات في الساقين ، والمعروف أيضًا باسم مرض الشريان المحيطي.

يمكن أن يتطور الألم أو عدم الراحة في الساقين لأسباب متعددة ، ولكن غالبًا ما يمكن تحديد ألم الساق على أنه مرتبط بالكوليسترول إذا تطور مع النشاط ، واختفى مع الراحة ، ثم عاد مرة أخرى إذا استأنفت النشاط، يمكن أن يكون الألم شديدًا بما يكفي للحد من قدرتك على المشاركة في الأنشطة البدنية.

ما الذي يسبب ارتفاع الكوليسترول؟



بحسب المايو كلينيك، السبب الأكثر شيوعًا لارتفاع الكوليسترول هو نمط الحياة غير الصحي وغير المستقر ، بما في ذلك:

نظام غذائي غير متوازن تأكل فيه الكثير من الدهون المشبعة الموجودة في اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان والشوكولاتة والمخبوزات والأطعمة المقلية والمعالجة.

قلة النشاط البدني حيث تجلس أكثر ولا تمارس الرياضة.

يرفع التدخين مستويات الكوليسترول ويسبب مشاكل في نشاط القلب والأوعية الدموية.

كيف تخفض مستويات الكوليسترول؟



إليك بعض النصائح لخفض مستويات الكوليسترول وتحسين صحتك:

تمرين: ينصح الخبراء بممارسة ما لا يقل عن 30-45 دقيقة كل يوم لتحسين الكوليسترول ومستويات الدهون الثلاثية. يمكنك الاختيار من بين الجري ، والركض ، والسباحة ، أو حتى ركوب الدراجات كل يوم ، مما يساعد على تناغم جسمك مع تحسين العناصر الحيوية الخاصة بك.

تناول الكثير من الألياف: الأطعمة مثل دقيق الشوفان والتفاح والبرقوق والفاصوليا غنية بالألياف القابلة للذوبان ، والتي تمنع جسمك من امتصاص الكوليسترول. تظهر الأبحاث أن الأشخاص الذين تناولوا 5 إلى 10 جرامات إضافية منه كل يوم شهدوا انخفاضًا في طعامهمLDL. كما أن تناول المزيد من الألياف سيجعلك تشعر بالشبع حتى لا تشتهي المزيد من الوجبات الخفيفة.

تخلص من الدهون المشبعة: جرب استبدال الزبدة بزيت الزيتون لتقليل HDL بنسبة تصل إلى 15٪. يحتوي زيت الزيتون على دهون متحولة أو دهون جيدة تفيد قلبك على المدى الطويل.