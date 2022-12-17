مقتل طالبين وإصابة 2 آخرين فى إطلاق نار قرب مدرسة بمدينة شيكاغو الأمريكية

وكالات الأنباء

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم السبت، مقتل طالبين وإصابة 2 آخرين جراء إطلاق للنار بالقرب من مدرسة ثانوية فى مدينة شيكاغو الأمريكية، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقال مدير شرطة شيكاغو، ديفيد براون، في مؤتمر صحفي إن الطلاب الأربعة يبلغون من العمر 16 عاما.

فيما أوضح متحدث باسم إدارة إطفاء شيكاغو، أن المصابين نقلوا إلى المستشفى، حيث أعلنت وفاة أحدهم فور وصوله، بينما كان فتى آخر فى حالة حرجة لكنه توفى متأثرا بإصابته.

بينما تعرض صبى وفتاة آخرين بإصابات وجراح لا تشكل خطورة على حياتهم.

ووفقا للشرطة، لم يتم التعرف على من أطلقوا النار حتى الآن، لم يتم اعتقال أي من المشتبه بهم، وتحاول الأجهزة الأمنية كشف ملابسات الحادث من خلال الكاميرات المتواجدة في مكان الواقعة.