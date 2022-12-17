معرض لوحات للخطوط العربية بمكتبة مصر العامة في الإسماعيلية.. صور

عُقد مساء اليوم، المُلتقى الأول لمدرسة تحسين الخطوط العربية بالإسماعيلية بمكتبة مصر العامة، ضمن مبادرة "حبر وتبر" بحضور اللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، محمود نجم مدير مدرسة الخط العربى، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

يأتى ذلك تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمى للغة العربية الذى يوافق الثانى عشر من ديسمبر من كل عامٍ، وتحت رعاية اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية. حيث بدأت الاحتفالية بافتتاح معرض لوحات الخطوط العربية لمجموعة من الطلاب وأساتذة الخط العربى.

‏وضمَّ المعرض لوحات لأنواع الخطوط المختلفة (الديوانى، الفارسى، الكوفى، الرقعة والنسخ)، بالإضافة إلى لوحات لرسوم طبيعية.

‏ وخلال كلمته؛ نقل " الطويل" تحيات محافظ الإسماعيلية الذى كان دائمًا داعمًا وراعيًا للثقافة فى الإسماعيلية.

‏وأكد "الطويل " على أهمية الحفاظ على التراث العربى والهُوية الثقافية لنا والتى تتمثل هنا فى تعلم وتعليم الخط العربى مشيدًا بدور مدرسة الخط العربى التى تساهم فى تعليم أبناء الإسماعيلية الخطوط المختلفة وتشجعهم منذ بدء نشأتها منذ 50 عامًا.

وأكد على ضرورة تعليم الخط العربى لكل الفئات والأعمار فالخط هو لسان اليد.

‏وفى ختام الاحتفالية، تم تقديم عرض لأهم إنجازات المدرسة خلال الفترة السابقة، التى شرعت فى استخدام تقنيات حديثة فى تعليم الخط من خلال التطور الرقمى وتدريس المناهج بطرق مختلفة.