معاينة سيارة زوجة سعد الصغير بعد تسببه في تحطيمها بالهرم

كتب بهجت أبو ضيف

أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، معاينة لسيارة برلنتي عامر زوجة المطرب سعد الصغير، لحصر التلفيات التي لحقت بها، بعد اصطدام الصغير بها، خلال ملاحقته لها بمنطقة حدائق الأهرام.

واستمع رجال المباحث لأقوال سعد الصغير، الذي وجه اتهاما لزوجته بالاعتداء عليه، وتمزيق جواز السفر الخاص به، وبادلته زوجته الاتهام بالاعتداء عليها، والتسبب في إصابتها، بعد ملاحقتها والاصطدام بسيارتها من الخلف، مما أسفر عن إصابتها وشقيقتها التي كانت بصحبتها.

وعقب تبادل الإتهامات بين الصغير وزوجته، تم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

نشبت مشادة كلامية بين المطرب سعد الصغير وزوجته الراقصة برلنتي عامر، مما دفعها للتشاجر معه، وخلال محاولة الصغير اللحاق بسيارتها، اصطدم بها من الخلف، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين المطرب سعد الصغير وزوجته الراقصة برلنتي عامر.

وأشارت تحريات رجال المباحث الأولية أن مشادة كلامية نشبت بين الصغير وزوجته، بسبب خلافات سابقة بينهما مما دفعها لتمزيق جواز السفر الخاص به، ونشبت بينهما مشاجرة، وعقب ذلك انصرفت بسيارتها، فلاحقها الصغير واصطدم بها من الخلف.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق