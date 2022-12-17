ونقلت صحيفة (كاثميريني) اليونانية عن بيان خفر السواحل القول إن الحادث وقع نتيجة هبوب رياح جنوبية قوية في المنطقة، ووفقًا لوالد الرضيع، ارتطم القارب بالصخور وسقط الطفل في البحر أثناء التدافع للوصول إلى الشاطئ.



وتابع إن ركاب القارب صعدوا إلى نقطة أعلى من أجل الأمان، بينما تم إخطار سلطة ميناء مدينة ميتيليني اليونانية، التي قامت بإرسال سيارة إسعاف لحمل الطفل الذي أعلن عن وفاته بعد ذلك.



وأفاد بيان خفر السواحل بأن ضباط سلطة ميناء بلوماري القريبة تم إرسالهم إلى المنطقة حيث وجدوا ما مجموعه 34 مهاجرا والرضيع.

وبدأت هيئة الموانئ المركزية في ميتيليني تحقيقًا لمعرفة ملابسات الحادث.