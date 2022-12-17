اليوم السابع
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مساعد وزير السياحة والآثار يشارك فى حلقة نقاشية حول ملف التحول الرقمى بالوزارة

السبت، 17 ديسمبر 2022 06:24 م
مساعد وزير السياحة والآثار يشارك فى حلقة نقاشية حول ملف التحول الرقمى بالوزارة جانب من اللقاء
كتب محمد أسعد

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نيابة عن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، شارك الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي في الحلقة النقاشية التي أقامتها جمعية "اتصال" وتضم شركات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات العاملة في مصر،  ضمن برنامج "مع الحكومة" والذي تنظمه الجمعية كل فترة للتعرف على الأنشطة الخاصة بالإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
 
وفي كلمته التي ألقاها قبل بدء الحلقة النقاشية استعرض مساعد الوزير للتحول الرقمي استراتيجية وزارة السياحة والآثار للتحول الرقمي، مؤكدا أن هذا الملف يأتي على رأس أولويات الوزارة.
 
وأشار الدكتور خالد شريف إلى أن الإستراتيجية تتضمن تنفيذ 30 مشروعا من خلال أربعة محاور رئيسية وهي البنية الأساسية، قواعد البيانات والبوابات والمواقع الإلكترونية والإنتقال إلى العاصمة الإدارية، لافتا إلى أن تنفيذ هذه المشروعات يأتي من خلال شراكات مع عدد من الجهات الحكومية المعنية وعلى رأسها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى شراكات عديدة مع القطاع الخاص بشركاته الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.
 
وفي رده على أسئلة الحضور أثناء الحلقة النقاشية، أوضح د. خالد شريف أن وزارة السياحة والآثار ترحب بكافة الأفكار والمقترحات التي ترغب الشركات في تنفيذها في مجالات التحول الرقمي.
 
الجدير بالذكر أن مشروعات التحول الرقمي بالوزارة تتطرق إلى جميع المجالات من ميكنة منافذ بيع التذاكر بالمواقع الأثرية والمتاحف، إتاحة شراء التذاكر عبر الإنترنت، بالإضافة إلى ميكنة الخدمات المقدمة من الوزارة مرورا بالبوابات والمواقع المختلفة.
 
 

وزارة السياحة والآثار

التحول الرقمي

السياحة في مصر



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