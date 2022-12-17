محافظ دمياط تزور الشرقية للمشاركة بفعاليات مُنتدى برلمان شباب شرق الدلتا

دمياط معتز الشربيني

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، زيارة رسمية الى محافظة الشرقية وذلك للمشاركة فى فعاليات المُنتدى الثالث لبرلمان شباب شرق الدلتا الذى ستعقد فعالياته بجامعة الزقازيق، بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

حيث كان فى استقبالها الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، كما عُقد لقاء على هامش المنتدى بمقر ديوان عام المحافظة، تم خلاله مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك..

وأعربت الدكتورة منال عوض عن تقديرها لجهود وزارتى التنمية المحلية والشباب والرياضة لدعم ورعاية الشباب، معربة أيضًا عن سعادتها بزيارتها الثانية لمحافظة الشرقية، حيث جاءت الزيارة الأولى خلال المشاركة فى فعاليات مهرجان الشرقية للخيول العربية، لافتة الى أن محافظتى دمياط والشرقية تربطهما روابط وثيقة هذا إلى جانب تعاونهما المشترك للاستفادة من خبرات محافظة دمياط فى تنفيذ مشروع المدينة الصديقة للنساء وتبادل الخبرات أيضًا بملف تمكين المرأة، كما اعربت عن خالص تقديرها لهذا التعاون و تطلعها لتحقيق المزيد بما يخدم اهالى المحافظتين، موجهة التحية لمحافظة الشرقية على استضافتها هذا الحدث.

ومن جانبه، رحب الدكتور ممدوح غراب، بوزيرى التنمية المحلية والشباب والرياضة ومحافظا دمياط والدقهلية، مؤكدًا عن تطلعه لتحقيق التعاون المشترك بين كافة الجهات وتعزيز أواصر التواصل لدعم العمل بالملفات المختلفة.