اليوم السابع
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لو عروسة.. قبل الفرح بيوم حافظى على بشرتك بهذه النصائح

السبت، 17 ديسمبر 2022 06:00 ص
لو عروسة.. قبل الفرح بيوم حافظى على بشرتك بهذه النصائح جمال البشرة
فاطمة ياسر

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يؤكد الخبراء على القيام بروتين بسيط للعناية بالبشرة والهدف الحصول على نتائج رائعة دون التباهي بالمنتجات أو العلاجات باهظة الثمن لتحضير بشرتك قبل يوم الزفاف.
 
أوضح التقرير المنشور عبر موقع "indiatoday"، أن الحصول علي بشرة نظيفة وصحية ونضرة  في يوم الزفاف  يعد حلم جميع الفتيات، ولكن أدرج أطباء الأمراض الجلدية بدقة الأشياء التي يجب عليك القيام بها قبل أسابيع من يومك الكبير لضمان بشرة نضرة.
 
يؤكد الخبراء روتين بسيط يمكن أن يكون له نتائج رائعة إذا تم القيام به باستمرار، مع اتباع نظام غذائي نظيف وصحي، وفي الواقع، لا يحتاج الاشخص إلى التبذير في المنتجات أو العلاجات باهظة الثمن، ولكن بدلاً من ذلك، يساعد نظام الترطيب في الحصول على بشرة صحية المظهر.
 
إلى جانب ذلك، يميل العديد من الأشخاص إلى تجربة منتجات مختلفة لهذا التوهج الإضافي، ولكن الجانب السلبي لاختبار المياه في هذه المرحلة يمكن أن يكون له تداعيات على شكل هروب، يمكن كبح تهدئته في اللحظة الأخيرة.
 
وأشار الدكتور سنيها جناوات ، استشاري الأمراض الجلدية والتجميل ،أن هناك العديد منالحيل التي يجب علي الفتاة قبل الزفاف القيا بها، وخاصة خلال فصل الشتاء، فيرتبط فصل الشتاء بالجفاف وانخفاض الرطوبة، ومنها: 

-التطهير

استخدم منظفات لطيفة خالية من الصابون لا تجرد الجلد من طبقة الزيت، و تجنب الأنشطة الجلدية مثل حمض الساليسيليك وحمض الجليكوليك في غسول الوجه.

-الترطيب

تميل المرطبات البترولية أو الكريمية إلى أن تكون أفضل من المستحضرات للبشرة العادية إلى الجافة، فإذا كانت بشرتك حساسة ، فمن المستحسن استخدام مرطب بدون رائحة أو اللانولين، وضع المرطب مباشرة على بشرتك المبللة بعد الاستحمام، وبهذه الطريقة يساعد المرطب على حبس رطوبة السطح. 

-تقييد استخدام الماء الساخن

ينصح الخبراء بعدم غسل وجهك بالماء الساخن، ولكن استخدمي الماء الفاتر. 

-رفع مستويات فيتامين د

من المهم الانتباه إلى مستويات فيتامين د لديك، فمع حلول فصل الشتاء يقل التعرض لأشعة الشمس،  وأضافت هذا يؤثر على مستويات فيتامين (د)، و تناول مكملات الفيتامينات يمكن أن يكون مفيدا بشكل رائع لبشرتك.
 

البشرة

بشرة العروس

العروسة والبشرة



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