لو عروسة.. قبل الفرح بيوم حافظى على بشرتك بهذه النصائح

فاطمة ياسر

يؤكد الخبراء على القيام بروتين بسيط للعناية بالبشرة والهدف الحصول على نتائج رائعة دون التباهي بالمنتجات أو العلاجات باهظة الثمن لتحضير بشرتك قبل يوم الزفاف.

أوضح التقرير المنشور عبر موقع "indiatoday"، أن الحصول علي بشرة نظيفة وصحية ونضرة في يوم الزفاف يعد حلم جميع الفتيات، ولكن أدرج أطباء الأمراض الجلدية بدقة الأشياء التي يجب عليك القيام بها قبل أسابيع من يومك الكبير لضمان بشرة نضرة.

يؤكد الخبراء روتين بسيط يمكن أن يكون له نتائج رائعة إذا تم القيام به باستمرار، مع اتباع نظام غذائي نظيف وصحي، وفي الواقع، لا يحتاج الاشخص إلى التبذير في المنتجات أو العلاجات باهظة الثمن، ولكن بدلاً من ذلك، يساعد نظام الترطيب في الحصول على بشرة صحية المظهر.

إلى جانب ذلك، يميل العديد من الأشخاص إلى تجربة منتجات مختلفة لهذا التوهج الإضافي، ولكن الجانب السلبي لاختبار المياه في هذه المرحلة يمكن أن يكون له تداعيات على شكل هروب، يمكن كبح تهدئته في اللحظة الأخيرة.