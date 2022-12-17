لمرضى السكرى.. أطعمة منخفضة في نسبة السكر منها المكسرات والشوكولاتة الداكنة

كتبت فاطمة خليل

أطعمة منخفضة في نسبة السكر يمكنك إضافتها لنظامك الغذائي هناك اعتقاد خاطئ بأن مرض السكري يصيب كبار السن فقط لكن الحقيقة أن الشباب أيضاً يصابون بهذا المرض، وفى هذا التقرير نتعرف على أطعمة منخفضة في نسبة السكر يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي لتقليل المخاطر، بحسب موقع "Health".

النظام الغذائي ذي المؤشر الجلايسيمي المنخفض (GI منخفض) هو خطة وجبات تأخذ في الاعتبار كيفية تأثير الوجبات على نسبة السكر في الدم، والمعروف باسم جلوكوز الدم.

يصنف المؤشر الجلايسيمي الطعام من 0 إلى 100، مع وجود تأثير ضئيل للأطعمة في الطرف الأدنى من النطاق على مستويات السكر في الدم.



وجدت مراجعة نشرت عام 2009 في Cochrane Database System Review أن تناول نظام غذائي مع الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض يبدو أنه طريقة ممكنة للتحكم في مستويات السكر في الدم.

الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض والتي يمكنك تضمينها في نظامك الغذائي.

الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض (1-55)

تناول المزيد من الخضار مثل البروكلي والطماطم والفلفل والخس والباذنجان.

أدخل المزيد من الفواكه مثل التفاح والكمثرى والليمون الحامض والفراولة والليمون في نظامك الغذائي.

الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على 70٪ من الكاكاو مفيدة لك.

المكسرات مثل الكاجو والفول السوداني لها مؤشر جلايسيمي منخفض.

يمكنك تضمين منتجات الألبان مثل الحليب والزبادي العادي.

الحمص والبقوليات المجففة أو المسلوقة من الخيارات الجيدة أيضًا.

أشارت الدراسات أيضًا إلى أنه في حين أنه من الجيد تناول الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض، يجب أن تتناولها بكميات معتدلة أيضًا ، تحدث إلى طبيبك قبل إجراء أي تغييرات غذائية على نظامك الغذائي.