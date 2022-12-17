عميد حقوق حلوان: انطلاق امتحانات نهاية التيرم الأول غدا حضوريا بالكلية

قالت الدكتورة أمل لطفى عميد كلية الحقوق ب جامعة حلوان ، أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول غدا، على أن تعقد حضوريا بالكلية، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من امتحانات الميد تيرم لشعبة العربى والإنجليزي وفقا للجدول الزمنى وقرارات المجلس الأعلى للجامعات حيث بدأت فى الأسبوع الثامن من الفصل الدراسى مؤكدة أهمية هذه الامتحانات لمساعدة الطلاب على التركيز والمذاكرة .

وأشارت الدكتورة أمل لطفى فى تصريحات ل " اليوم السابع " إلى أن الكلية بدأت امتحانات التخلفات منذ أسبوع وتنتهى اليوم السبت ، لافتة إلى أن بدء امتحانات نهاية التيرم لمرحلة الليسانس على مستوى جميع الفرق الدراسة تبدأ غدا الأحد ، موضحة أنه الامتحانات تعقد يومى الاحد والاربعاء من كل أسبوع.

وأكدت عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان ، أن الامتحانات تعقد على فترات ويتم اختيار طلاب الانتساب فى فترة وطلاب الانتظام فى فترة وذلك لزيادة إعداد الطلاب بالكلية وان الهدف من ذلك تقليل التكدس ومنع الغش .