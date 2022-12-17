عبد المنعم الجمل: أفريقيا ودول الخليج فرصة لشركات التشييد لتوسيع حجم عملها

كتب عبد الحليم سالم

كشف المهندس عبد المنعم الجمل عضو مجلس إدارة القابضة للتشييد والتعمير رئيس النقابة العامة للبناء، إن هاك العديد من الفرص لشركات التشييد والتعمير، سواء التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ،أو الشركات الخاصة ؛لزيادة وتوسيع حجم عملها ،وبالتالي زيادة مواردها ،وذلك في قارة افريقيا ،وكذلك في العديد من دول الخليج العربى .

وأضاف الجمل لـ"اليوم السابع"، إن العديد من شركاتنا حصلت بالفعل على حجم عمل مناسب طوال السنوات الماضية في دول الخليج العربى ،وفى العديد من الدول الافريقية ومنها ليبيا والتي نأمل أن تهدا الأوضاع فيها مجددا وكذلك حجم عمل في السودان الشقيق، وهو ما يمنح الشركات فرصة لنقل خبراتها لتلك الدول وفى الوقت نفسه تحسين مواردها المالية مما ينعكس بشكل ايجابى على ميزانيات الشركات.

وأوضح عبد المنعم الجمل، إنه من المهم أن تنشط الإدارات المختصة في الشركات ؛للسعى للفوز بمشروعات كبيرة والدخول في المنافسة مع الشركات العالمية فى مختلف دول العالم ،حرصا على اسمهما ، وعلى اسم ومكانة مصر في القارة السمراء وفى دول الخليج العربى وفى المنطقة كلها ، لافتا إلى ضرورة أن يكون هذا خيارا أساسيا للشركات للحفاظ على عمالها وتحسين أوضاعهم المالية .