شركات القطاع العام لديها حجم عمل يتجاوز الـ18مليار فى المرحلة الأولى من "حياة كريمة"

كتب عبد الحليم سالم

حققت المبادرة الرئاسية حياة كريمة، آلاف الإنجازات على أرض الواقع وباتت تقدم الخدمة لملايين المواطنين المحرومين منها، فيما تواصل شركات قطاع الأعمال العام تنفيذ عشرات المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتى تصل تكاليفها لنحو تريليون جنيه في مختلف المراكز والقرى المصرية في كل المحافظات، حيث تتولى شركات قطاع الأعمال التابعة للقابضة للتشييد والتعمير تنفيذ مشروعات بنحو 20 مليار جنيه أغلبها في محافظات الصعيد.

ومن جانبه أشاد المهندس هشام أبو العطا رئيس القابضة للتشييد والتعمير بمشروعات حياة كريمة، لافتا في تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع" أنها مشروعات رائعة تعبر عن رؤية الدولة؛ لتوفير الخدمات للمواطنين والحمد لله عندما فكرت الدولة في بدء تنفيذ المشروعات استعانت بشركات قطاع الأعمال العام ونحن نقدر لها ذلك وشركاتنا لها فروع في كل أنحاء مصر، وبالفعل لدينا حجم عمل يتجاوز الـ 18 مليار في المرحلة الأولى، كما أن بعض الشركات بدأت تعمل في المرحلة الثانية، وهذا العمل ساهم في تحريك شركاتنا.