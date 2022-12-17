اليوم السابع
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طقس معتدل وحركة الملاحة تسير بشكل طبيعي في بورسعيد.. صور

السبت، 17 ديسمبر 2022 01:31 م
طقس معتدل وحركة الملاحة تسير بشكل طبيعي في بورسعيد.. صور طقس بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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تشهد محافظة بورسعيد، اليوم السبت، حالة من الطقس المعتدل وسطوع للشمس على شتى الأنحاء، تزامناً مع نهاية فصل الخريف.

 

وتتميز محافظة بورسعيد، باعتدال الطقس طوال أشهر السنه مما يجعلها جاذبه لكل الزوار من كافة محافظات الجمهورية.

 

وتسير الأنشطة في محافظة بورسعيد، بشكل طبيعي من حركة الملاحة بمجري قناة السويس، والصيد في البحر الأبيض المتوسط، وكذلك الحركة التجارية بالأسواق في المحافظة.

 

كانت هيئة الأرصاد الجوية، توقعت اليوم السبت، أن يشهد طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد،  مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

 

وشهدت بعض الطرق، شبورة مائية صباحا كانت كثيفة على عدد من الطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت، القاهرة العظمى 24  درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 14 درجة.

الشمس ساطعه بالمحافظة
الشمس ساطعه بالمحافظة

 

سماء بورسعيد
سماء بورسعيد

 

صفاء السماء
صفاء السماء

 

طقس رائع ببورسعيد
طقس رائع ببورسعيد

 

 


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