ضبط عاطل يروج للمواد المخدرة بفوه في كفر الشيخ

تمكنت رجال المباحث بكفر الشيخ من ضبط عنصر إجرامى له معلومات جنائية يقوم بترويج الهيروين بدائرة مركز ومدينة فوه، وبعد تقنين الإجراءات تم ضبطه متلبسا أثناء ترويجه الهيروين وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها وتحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة بفوه قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن كفرالشيخ إخطارًا من اللواء خالد محمدى، مدير إدارة البحث الجنائى بتلقيه إخطارا من العميد هيثم عبدالمقصود، مدير فرع البحث الجنائى لغرب كفرالشيخ بتلقيه معلومات سريه موثوق منها أكدتها التحريات التى أشرف عليها المقدم أحمد مطاوع، رئيس مباحث مركز شرطة فوه بأن عنصر إجرامى له معلومات جنائيه يقوم بترويج الهيروين دائرة مركز ومدينة فوه.

و بتقنين الإجراءات تم إعداد كمين له، وجرى ضبطه متلبسا وبحوزته كميه من مخدر الهيروين ومبلغ مالى وهاتف محمول، وتم تحريز المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة بفوه أصدرت قرارها السابق وتولت التحقيق.