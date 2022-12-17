ضبط سلع ومنتجات مجهولة المصدر بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بتوجيه العديد من الحملات التموينية والتى أسفرت جهودها عن ضبط (المسئول عن مخزن قطع غيار سيارات – كائن بدائرة قسم شرطة الساحل)، لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من قطع غيار السيارات "فلاتر" المقلدة لماركات مختلفة بدون مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المُستهلكين، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وعُثر بداخل المخزن المشار إليه على (600 فلتر زيت سيارة أنواع مختلفة – 450 فلتر جاز سيارة أنواع مختلفة - "وجميعها مقلدة مجهولة المصدر")، وبمواجهته إعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط (المسئول عن ثلاجة لحفظ المواد الغذائية - كائنة بدائرة قسم شرطة المعادى) لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وعُثر بداخل الثلاجة المشار إليها على (692 كيلو جرام لمواد غذائية – 70 عبوة مواد غذائية مختلفة - "وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها")، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وكذا ضبط (المسئول عن مجزر دواجن - كائن بدائرة قسم شرطة المطرية)، لإدارته المجزر بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "دواجن" مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وعُثر بداخل المجزر على (2 طن "دواجن" - "وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها") وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالمجزر محل عمله لتحقيق أرباح غير مشروعة.