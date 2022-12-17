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ضبط سائق توك توك شرع في قتل زميله

السبت، 17 ديسمبر 2022 12:27 م
ضبط سائق توك توك شرع في قتل زميله حبس- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (سائق مركبة "توك توك" - مقيم بدائرة القسم) مصاب بجرح نافذ بالكتف إثر إدعاء مشاجرة.
 
بالإنتقال وسؤاله إتهم (سائق مركبة "توك توك" – مقيم بدائرة القسم) بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته بسبب خلافات حول أولوية المرور نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها.
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه ، وبحوزته السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

الشروع فى قتل ن قتل

وزارة الداخليه

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