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شكرى يبحث مع نظيره الروسى التطورات على المستويين الإقليمى والدولى

السبت، 17 ديسمبر 2022 04:33 م
شكرى يبحث مع نظيره الروسى التطورات على المستويين الإقليمى والدولى سامح شكرى ولافروف
كتب احمد جمعة

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تلقى سامح شكري وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية روسيا "سيرجي لافروف"، اليوم السبت.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاتصال تناول مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، بما في ذلك مسار تنفيذ المشروعات الاقتصادية التي تضطلع بها روسيا في مصر

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن الوزيرين ناقشا عدداً من التطورات على المستويين الإقليمي والدولي، حيث حرص الوزير سامح شكري على استعراض موقف مصر تجاه مختلف التطورات في الشرق الأوسط، مع إحاطة الوزير الروسي بنتائج الاتصالات التي تجريها مصر لتعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة.

 

 


احمد أبو زيد

المتحدث باسم الخارجية

سامح شكرى

وزير خارجية روسيا

سيرجي لافروف



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