س و ج .. كيفية التقديم لمبادرة بُناة مصر الرقمية

كتبت هبة السيد

تقدم مبادرة بناة مصر الرقمية ، منحة مجانية تقدم لألف طالبٍ متفوقٍ سنويًا من خريجي كليات الهندسة أقسام حاسبات أو إلكترونيات أو اتصالات أو طبية أو كليات حاسبات ومعلومات أو كليات علوم رياضة قسم حاسب آلي، وينشر "اليوم السابع" أسئلة وأجوبة حول شروط ومعايير قبول محددة ليبدأ إعدادهم بصفتهم كوادر شابة في عدة مجالات، منها علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وعلم الروبوتات والأتمتة، والفنون الرقمية.

س- من هم الطلاب المؤهلين للانضمام لمبادرة بناة مصر الرقمية؟

ج- مبادرة بُناة مصر الرقمية هي منحة مجانية تقدمها مصر لشبابها الواعد من خريجي إحدى الكليات التالية:

كليات الهندسة أقسام حاسبات أو إلكترونيات أو اتصالات أو طبية أو عمارة.

كليات حاسبات ومعلومات.

كليات علوم تخصص حاسب آلي أو تخصص إحصاء.

كليات الاقتصاد.

كليات إدارة الأعمال.

كليات الفنون التطبيقية.

كليات الفنون الجميلة.

كليات التخطيط العمراني.

س- كيف يمكن الالتحاق بالمبادرة؟

ج- على الراغبين في الالتحاق بالمبادرة استيفاء شروط التقديم ومعايير القبول والتي تتلخص فيما يلي :

يجب على المتقدم / المتقدمة أن يكون :

مصري الجنسية.

خريج إحدى الكليات المذكورة سابقًا.

لم يمض على تخرجه أكثر من 5 سنوات.

حاصل على تقدير عام جيد جدًا على الأقل، أو مجموع نقاط تراكمي 3.0 فأكثر وبالنسبة لخريجي الجامعة الألمانية مجموع نقاط تراكمي أقل من 2.0.

للذكور: قام بإنهاء الخدمة العسكرية أو معفي منها أو مؤجل تجنيده لمدة تنتهي بعد تاريخ نهاية المنحة.

التفرغ لمدة عام كامل للالتحاق بالمبادرة.

س- وما هي المستندات المطلوبة للتقدم بالمبادرة؟

ج- على المتقدم تحميل المستندات والأوراق التالية:

- صورة من بطاقة الرقم القومي (الوجهين) سارية المفعول.

- أصل شهادة التخرج باللغة الإنجليزية.

- أصل شهادة بالمواد والتقديرات باللغة الإنجليزية Transcript

- مقياس التقديرات باللغة الإنجليزية (ما لم يكن مذكوراً بشهادة تقديرات المواد الدراسية).

- شهادة من الكلية باللغة الانجليزية تفيد ان دراسة الطالب كانت باللغة الإنجليزية.

في حالة المتقدمين حديثي التخرج (دفعة سنة التقديم)، يقوم المتقدم برفع الآتي:

- بيان حالة باللغة الإنجليزية، يفيد أن الطالب تخرج من الكلية ويوضح تقديره العام.

- بيان درجات باللغة الانجليزية مطبوع من موقع الكلية الخاص بالطالب ومختوم من الكلية، يوضح المواد التي تم دراستها وتقديراتها.

- على المتقدم تسليم أصول شهادة التخرج وبيان الدرجات خلال امتحانات القبول والمقابلات الشخصية.

س- وما هي معايير القبول بالمبادرة؟

ج- استيفاء جميع شروط التقديم.

اجتياز جميع اختبارات القبول بنجاح.

اجتياز المقابلات الشخصية.

استيفاء شروط القبول بالجامعة الدولية التي سيتم التحاق الطالب بها.