وذكرت وزارة الخارجية اليوم السبت - على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" - أن اللقاء يأتي في إطار التواصل والحوار مع البرلمان الهولندي حول مختلف أوجه العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها.

وناقش الجانبان فرص تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات تطوير وإدارة الموانئ، والطاقة النظيفة، والهيدروجين الأخضر، لاسيما في ضوء إطلاق مصر لعدد من المبادرات الواعدة وتوقيع اتفاقات هامة للتعاون الإقليمي والدولي في مجالات الطاقة بما يؤهلها لأن تتحول إلى مركز إقليمي لإنتاج وتداول الهدروجين الأخضر والغاز الطبيعي المسال.

كما تم التطرق لدور مصر الهام في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، والتباحث حول أهم القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتناول الموقف المصري إزاء أهم التحديات التي تواجه المنطقة.

من جانبه، أعرب هيريما Heerema عن تطلعه إلى تعزيز مختلف أوجه العلاقات الثنائية بين مصر وهولندا، وعبر عن اهتمامه بالتواصل والحوار بين البرلمانيين من البلدين في ضوء أهمية مصر ودورها المحوري إقليمياً وما تتيحه الدولة المصرية من فرص واعدة للاستثمار والتعاون الاقتصادي لتحقيق المصالح والمكاسب المشتركة للجانبين.