رئيس هيئة سلامة الغذاء يلتقى وزير الزراعة اللبنانى والوفد المرافق له

كتب - إسلام سعيد

التقى الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء ، الدكتور عباس الحاج حسن وزير الزراعة اللبناني والوفد المرافق له بالمقر الرئيسي للهيئة، حضر اللقاء علي الحلبي السفير اللبناني بالقاهرة، ونور عطوى الملحق الاقتصادي بسفارة لبنان، ونعيم خليل رئيس نقابة مصدري الخضر والفاكهة بلبنان، إلى جانب الدكتور أشرف سامي مدير عام الرقابة على الصادرات، والدكتور نصحي ويصا مدير عام الرقابة على الواردات، والدكتورة سمر شعراوي مدير إدارة الرقابة على المحطات ومراكز التعبئة، والدكتورة كاريمان محمد عضو لجنة التظلمات بالهيئة، بالإضافة إلى عدد من المصدرين اللبنانيين .

وقال الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء إن العلاقة الوطيدة بين الشعبين المصري واللبناني تمثل أساساً لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، كما أن مجال سلامة الغذاء يعد جزء من هذه العلاقة، مؤكداً على أهمية دور الهيئة كجهة رقابية خدمية في الارتقاء بجودة وتنافسية الصناعات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية، وكذا دورها الرقابي على الأغذية الواردة إلى مصر.

وأشار رئيس الهيئة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تعزيز حركة التبادل التجاري بين مصر ولبنان، وتقديم كافة أوجه الدعم لدولة لبنان الشقيق.

وقال الهوبي إن اللقاء تناول عدد من الموضوعات تضمنت، استعراض منهجية وإدارة منظومة فحص الرسائل الواردة من لبنان التي تتبناها الهيئة، وكذلك طرق وآليات التحاليل التي تُجرى عليها للوقوف على ثبات وفاعلية تطبيق نظم سلامة الغذاء واتخاذ الإجراءات اللازمة حال وجود أي حيود بها.

وأوضح رئيس الهيئة أن العام الحالي شهد انخفاضاً ملحوظاً في نسب الرفض للشحنات اللبنانية المستوردة، مما يمثل حافز يدعو إلى ضرورة إنشاء قاعدة بيانات للمستوردين اللبنانيين يتم من خلالها تقييم المستورد اللبناني ومدى التزامه بالقواعد والتشريعات المصرية التي تصدرها الهيئة القومية لسلامة الغذاء مما يساهم في تيسير حركة الإفراج عن شحناته .

كما أشار الهوبي إلى أن التعاون في المجال الرقابي على الغذاء بين القاهرة وبيروت يخدم مصلحة البلدين ويساهم في تعزيز التبادل التجاري بينهما، مبدياً استعداد الهيئة لتقديم دعمها التقني وكافة خبراتها في مجال الرقابة على سلامة الغذاء في لبنان.

ومن جانبه أشاد الدكتور عباس الحاج حسن وزير الزراعة اللبناني بالنهضة الاقتصادية الواضحة التي تشهدها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي قدم الكثير والكثير للشعب اللبناني في الفترة العصيبة التي يمر بها لبنان، وأعطى توجيهاته للحكومة المصرية بتيسير نفاذ الصادرات اللبنانية للسوق المصري ، مؤكداً على أهمية اللقاء الذي جمعه بالدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وما أسفر عنه من أوجه تعاون ستعزز بدورها حركة التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين خلال المرحلة المقبلة.