اليوم السابع
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ذا هيل: حاكم فلوريدا يغازل اليمين مع زيادة الدعوات لترشحه لانتخابات 2024

السبت، 17 ديسمبر 2022 01:50 م
ذا هيل: حاكم فلوريدا يغازل اليمين مع زيادة الدعوات لترشحه لانتخابات 2024 رون ديسانتس - حاكم فلوريدا
كتبت رباب فتحى

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يتجه حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتس إلى اليمين أكثر بينما يدرس الترشح باسم الحزب الجمهورى لانتخابات 2024 الرئاسية، وهو ما اعتبرته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أنه استراتيجية يمكن أن تجعله محبوبًا لقاعدة الحزب الجمهوري المحافظة، وتساعده على التغلب على خصومه، بما في ذلك الرئيس السابق دونالد ترامب.

واعتبرت الصحيفة أن ديسانتس اكتسب بالفعل سمعة باعتباره من المحافظين المنادين بالتغيير، ولكن في الأيام الأخيرة قام بتصعيد لهجته الخطابية.

في هذا الأسبوع وحدة، دعا المحكمة العليا للولاية إلى عقد هيئة محلفين كبرى للنظر في "أي وجميع المخالفات" فيما يتعلق بتطوير وتعزيز لقاحات كورونا ليدخل بذلك في معركة مع أنتوني فاوتشى، مستشار البيت الأبيض فيما يتعلق بكورونا والمستهدف من قبل اليمين فى هذه العملية.

كما أنه عارض قانونًا اتحاديًا تم توقيعه مؤخرًا يحمي الزواج من نفس الجنس والزواج بين الأعراق.

ومع ذلك اعتبرت الصحيفة أن المسيرة اليمينية التي يقوم بها ديسانتس يمكن أن تساعده في التعامل مع المحافظين ، لكنها تنطوي أيضًا على بعض المخاطر - خاصة إذا انتهى الأمر  به كمرشح للحزب في الانتخابات العامة لعام 2024.

وقال شاول أنوزيس، وهو استراتيجي جمهوري: "يجب أن يفوز في الانتخابات الداخلية للحزب قبل أن يتمكن من الترشح بشكل عام، والدائرة الانتخابية للجمهوريين اليوم لا تزال شديدة التشبه بترامب ، لذلك يجب أن يكون حازمًا بشأن تلك القضايا المحافظة حتى يكون بديلاً قابلاً للتطبيق لترامب. هذا منطقي ، لكن الحيلة هي عدم المبالغة في ذلك."

ومع تضخم ملفه السياسي في السنوات الأخيرة ، ظهر ديسانتس كأكبر تهديد لآمال ترامب في استعادة البيت الأبيض والحفاظ على قبضته على الحزب الجمهوري.

 

 


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