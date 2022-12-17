اليوم السابع
Ads
السبت، 17 ديسمبر 2022 05:00 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

دعوات غربية لوضع حد للعنف فى جنوب السودان

السبت، 17 ديسمبر 2022 05:00 ص
دعوات غربية لوضع حد للعنف فى جنوب السودان جنوب السودان - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعربت دول غربية بينها "الترويكا" التي رعت استقلال جنوب السودان عام 2011، عن "قلقها العميق" لتصاعد العنف في جنوب السودان، وحثت السلطات الانتقالية هناك على وضع حد للعنف.

جاء ذلك في بيان مشترك لترويكا: الولايات المتحدة، وبريطانيا، والنرويج، إضافة إلى الاتحاد الأوروبى.

البيان الذي أدان العنف "المروع"، والتهجير القسري لما يصل إلى 50 ألف شخص، أضاف أن "الترويكا والاتحاد الأوروبي يدعوان بشكل عاجل قادة السلطة الانتقالية في جنوب السودان إلى التحرك الآن لإنهاء العنف وحماية المدنيين".

وأضاف البيان: "من الواضح أن السلطات الانتقالية في جنوب السودان تتحمل بعض المسؤولية عن هذا التصعيد للعنف وتتحمل المسؤولية الرئيسية عن وضع حد له"، داعيا إلى احترام اتفاق السلام لعام 2018 الذي لم يتم تنفيذه إلى حد كبير.

ويعاني جنوب السودان العنف السياسي الإتني وعدم الاستقرار المزمن منذ استقلاله عن السودان عام 2011.

وتسببت الاشتباكات بين عصابات مسلحة وميليشيات متناحرة في ولاية أعالي النيل (شمال غرب) في مقتل العشرات في الأشهر الأخيرة، وأجبرت عشرات الآلاف من الأشخاص على النزوح.

وأعلنت الأمم المتحدة الأربعاء الماضي أن 166 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 237 آخرون خلال 4 أشهر من الاشتباكات في شمال غرب البلاد.


جنوب السودان

السودان

الاتحاد الأوروبى

ترويكا

ولاية أعالي النيل

مليشيات جنوب السودان



الموضوعات المتعلقة

مصر توقع اتفاقية مع جنوب السودان للتعاون ونقل الخبرات بالنقل النهرى

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 02:22 م

طلب إحاطة لتنسيقية شباب الأحزاب عن دعم جمعية الصداقة مع جنوب السودان أمام أفريقية النواب

الإثنين، 05 ديسمبر 2022 07:00 ص

الفاتيكان: البابا فرانسيس يزور الكونغو وجنوب السودان من 31 يناير لـ5 فبراير

الخميس، 01 ديسمبر 2022 01:51 م

الأمم المتحدة: نحو 9.4 مليون شخص فى جنوب السودان يحتاجون المساعدات

السبت، 26 نوفمبر 2022 08:00 ص

وزيرة الغابات بجنوب السودان: 8 من 10 ولايات تعانى فيضانات بسبب تغير المناخ

الثلاثاء، 15 نوفمبر 2022 12:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة