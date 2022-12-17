حياة كريمة..تمكين اقتصادى ودورات تدريبية للصناعات الحرفية للسيدات بقرى أسوان

أسوان- صلاح المسن

يجري العمل بكافة المحاور والقطاعات قري المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بمحافظة أسوان، حيث يتواصل التعاون بين كافة الجهات المعنية، لتكثيف الجهود المبذولة لإنجاح فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية لدعم محاور التمكين الاقتصادى والاجتماعى لدى الأهالى والمواطنين، بالقرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية ( حياة كريمة )

في هذا الصدد ولتحقيق محور التمكين الاقتصادي لاهالي قري حياة كريمة، نظم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية فى الصغر بالتعاون مع وحدة تكافئ الفرص بمحافظة أسوان، دورات تدريبية للصناعات الحرفية ضمن فعاليات مبادرة "سيدات يمضين قدماً "، واستهدفت الدورات تدريب 75 سيدة وفتاة من أجل تأهيلهن وتعزيز مهارات إدارة الأعمال لديهن مع تنمية قدراتهن الفنية والإدارية فى مجال صناعات الخوص والعرجون والخيط والخرز .

وتهدف الدورات التدريبية للصناعات الحرفية أيضاً إلى رفع وعي السيدات بإحتياجات السوق وغيرها من الآليات والأساليب اللازمة للتسويق الجيد ، بجانب تحفيزهن لإقتحام مجال العمل الحر وإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة وضمان إستمراريتها وتحقيق الربحية المنشودة منها بما يساهم فى تحسين الظروف المعيشية لهن ولأسرهن .

وفي قرية فارس الصديقة للبيئة بمركز كوم أمبو ،ولتحقيق محور التمكين الاقتصادي لاهالي قري حياة كريمة، من المقرر تحويل المبنى الذى شيده شيخ المعماريين المهندس حسن فتحى عام 1957 ، والمصمم على الطراز المعمارى الأسوانى إلى مركز إشعاع تنويرى ثقافى وتراثى وحضارى ليحتضن الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة ، بالإضافة إلى تبنى وعرض المشغولات اليدوية والصناعات الحرفية والبيئية التى تقوم بها السيدات المعيلات وأصحاب المهارات الإبداعية فى هذا المجال ، مما يساهم فى توفير مصدر دخل مناسب ورفع مستوى المعيشة لمختلف أفراد الأسرة وخاصة فئات السيدات والشباب والأسر الأكثر إحتياجاً . وفى قرية بلانة بمركز نصر النوبة ، نهو مشروع المجمع الصناعى الحرفى والذى تم تنفيذه بنسبة 100 ٪ ويضم 18 ورشة حرفية، و2 معرض لتسويق المنتجات بمساحة إجمالية 400 م2 ، مما يوفر فرص عمل كبيرة للاهالي. وضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية تم تنظيم 474 ندوة تثقيفية ودورة تدريبية من أجل رفع الوعى وتنمية المهارات والخبرات لدى مختلف فئات الأسرة بقضايا التحول الرقمى والشمول المالى وريادة الأعمال وغير ذلك من الموضوعات الخاصة بمواكبة التكنولوجيا الحديثة وإستغلال برامجها وتطبيقاتها المختلفة فى التيسير عن كاهل المواطنين والأهالى وتقديم الخدمات الجماهيرية فى أسرع وقت وبالجودة المطلوبة ، علاوة على التوعية بمجال الإرشاد الزراعى وتنمية المحاصيل الزراعية فى ظل المتغيرات المناخية الحالية ، وأيضاً التعريف بأساليب وآليات التمويل ومنح القروض الميسرة من أجل تحفيز وتشجيع المواطنين لإقتحام مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية فى الصغر مما يساهم فى توفير مصدر دخل مناسب ورفع مستوى المعيشة لمختلف أفراد الأسرة وخاصة فئات السيدات والشباب والأسر الأكثر إحتياجاً . جدير بالذكر أن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة تشهد إنجازات كبيرة بأسوان حيث تم الإنتهاء من 516 مشروع فى كافة قطاعات العمل العام ،وجارى العمل فى 682 مشروع ،وتنفيذ 233 قافلة طبية مجانية ، إستفاد منها حوالى 400 ألف مواطن ومواطنة ، مع تنظيم 474 ندوة تثقيفية ودورة تدريبية ، وأيضاً تنفيذ 1140 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية إستهدفت حوالى 58 ألف مواطن ، بالإضافة إلى تنظيم 178 ندوة ولقاء جماهيرى ضمن مبادرة ( لتسكنوا إليها )، وكذا إصدار وتجديد بطاقات الرقم القومى لـ 1857 مواطن ومواطنة.