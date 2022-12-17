حجز 10 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار فى البساتين

أمرت نيابة البساتين، بحجز 10 أشخاص 24 ساعة على ذمة التحريات، بتهمة التنقيب عن الأثار.

ونجحت الداخلية في ضبط 10 أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل إحدى العقارات بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة قيام (بعض الأشخاص) بالتردد على عقار كائن بدائرة القسم وقيامهم بالتنقيب عن الآثار داخله.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المُشار إليه وأمكن ضبط (10 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة كائنة بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه ملك أحدهم وبداخلها (حفرة بعمق 40 متر وبحوزتهم أدوات الحفر والتنقيب)، وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.