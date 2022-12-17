حبس عاطل 15 يوما لاتهامه بالشروع في قتل مسن بدمياط

قررت النيابة العامة بدمياط، استمرار حبس عاطل 15 يوما، وذلك لاتهامه بقضية شروع في قتل مسن بأحد قري دمياط.

وتعود تفاصيل الواقعة إلي قيام عاطل في العقد الثالث من العمر يدعى " ا. ع" ، ويقيم في قرية العنانية مركز دمياط، بالتعظي على شخص يدعى "ح أ" 63 عاما موظف بالمعاش، ويقيم في ذات القرية والذي يعمل في مجال مستلزمات صناعه الموبليات، طالبا منه دفع مبلغ مالي على سبيل الإتاوة، ولكن الاخير رفض.

وكانت قوات الأمن قد تمكنت من ضبط الجاني فور ورود البلاغ، فيما تم نقل المصاب إلي مستشفي دمياط التخصصي، والذي أثبتت التقارير الطبية اصابته بجرح قطعي بالوجه، فضلا عن إصابته بارتجاج بالمخ.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبس المتهم على خلفية اتهامه بالشروع في قتل مسن 15 يوما على ذمة التحقيقات بجلسة اليوم.