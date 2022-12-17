جامعة سوهاج تشارك في برنامج رؤية شبابية لمجابهة التطرف

سوهاج محمود مقبول

شاركت جامعة سوهاج في فعاليات المرحلة الثانية من برنامج "رؤية شبابية لمجابهة التطرف "، والتي تنظمه الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية الإدارة المركزية للتنمية الشبابية بوزارة الشباب والرياضة للكوادر الطلابية، وذلك بالتعاون مع مشيخة الازهر"مرصد الأزهر لمكافحة التطرف"، صرح بذلك الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة، وقال ان الجامعة تحرص علي مشاركة طلابها في كافة الفعاليات التي تهدف الي توعيتهم بالفكر الوسطى والوعي الحقيقي، ومواجهة التطرف والإرهاب بالفكر البناء والسلوك الإيجابي.

وأكد عبد الخالق أن الجامعة تنظم العديد من الندوات التوعوية والتثقيفية التي يكون الهدف منها توعية الطلاب دينياً وتربوياً و أسرياً حتى لا يقعوا فريسة للتطرف والإرهاب الفكري، والذي لا يكل من محاولاته الدنيئة للتعتيم علي كل مجهودات الدولة للنهوض الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضح الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب انه لابد من تكاتف كافة المؤسسات التعليمية والدينية من أجل التصدي للظواهر السلبية التي طرأت على مجتمعنا المصري وتخالف ثقافتنا، من أجل ترسيخ قيم الولاء والانتماء لدي الشباب، وتنمية الوعى لديهم و بناء الشخصية المصرية الواعية، مضيفاً ان الفعاليات تضمنت تنفيذ جلسات وورش عمل مع شباب الجامعات من مختلف الجامعات والمحافظات، حيث تم الاستماع الى أراء وأفكار الشباب والتحاور مع المحاضرين والمتخصصين في الموضوعات المتعلقة بالتطرف والأفكار المتطرفة.

وأضاف صبري إبراهيم مدير رعاية الشباب المركزية ان المحاضرات تناولت عدد من الموضوعات منها أسباب التطرف، الفرق بين الوسطية والتطرف والتفريط، أسباب استقطاب الجماعات المتطرفة للشباب وأسباب إنضمام الشباب إلي الجماعات المتطرفة.

وجدير بالذكر انه في ختام الفعاليات تفقد الطلاب مرصد الأزهر، وشاهدوا المشايخ أثناء عملهم علي رصد الفتاوي الخاطئة حول العالم، والرد عليها بأكثر من 13 لغة لتوضيح الصورة الصحيحة للاسلام ، بالاضافة الي زيارة جامع الأزهر الشريف، حيث تم الاستماع لشرح مفصل حول تاريخ إنشاء المسجد .