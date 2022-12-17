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جامعة الوادى الجديد تكرم الفائزين فى مسابقة فرسان اللغة العربية

السبت، 17 ديسمبر 2022 02:21 م
جامعة الوادى الجديد تكرم الفائزين فى مسابقة فرسان اللغة العربية جامعة جنوب الوادى
كتب محمد صبحى

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أعلنت الدكتور إسلام عامر عميد كلية  الآداب بجامعة الوادى الجديد أسماء الفائزين فى مسابقة فرسان اللغة العربية والتى نظمها قسم اللغة العربية بكلية الآداب بالجامعة.
 
وأوضحت جامعة جنوب الوادى، أنه من المقرر تكريم الفائزين فى الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية التى تنظمه جامعة الوادي الجديد يوم الأحد الموافق 18/12/202 بقاعة المؤتمرات بكلية الطب برعاية وحضور  الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد و عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والمهتمين باللغة العربية.
 

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