تحصين 223 ألف رأس ماشية بنسبة 84% ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالغربية

الغربية محمد طارق

قال الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطري في محافظة الغربية، إن أعمال تنفيذ الحملة القومية الثالثة لعام 2022 لتحصين مواشى المحافظة ضد مرضي الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع، تعمل وتمتد لحين تحصين حصر وتعداد المحافظة من الحيوانات بإختلاف أنواعها من "الأبقار- الجاموس- الأغنام – الماعز" والبالغ عددها 266 الف 554 حيوان.

وأوضح "أنور" أن المديرية قامت بصرف كافة اللقاحات ضد مرضى الحمى القلاعيه، الثلاثى والعترات المتحورة والمكتشفه مؤخرا، وكذا حمى الوادى المتصدع والمستلزمات اللازمة للتحصين، وقد بلغ إجمالى ماتم تحصينه حتي الآن 223 الف 754 من الحيوانات بنسبة 84%.

وأضاف أن التحصينات أمنة وفعالة ومتوفرة وثمن التحصين 22 جنيهاً للحيوان الواحد من الأبقار أوالجاموس، 10.5 جنيهات للحيوان الواحد من الأغنام أوالماعز، وحال وجود أي شكوي علي المواطن التواصل مع الإدارة البيطرية التابع لها محل إقامته أو التواصل مع مديرية الطب البيطري علي تليفون. 3332574.