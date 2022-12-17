تحرير 622 محضرا ومخالفة تموينية فى حملات مكثفة خلال 15 يوماً بمدن الأقصر

ويقول الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه في مجال المخابز تم تحرير عدد 292 مخالفة تموينية ( إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – وإنتاج خبز ناقص الوزن –عدم نظافة المخبز – عدم وجود ميزان – عدم وجود قائمة تشغيل مخابز – تصرف المخابز في الدقيق – اختراق نظام - عدم إعطاء بون صرف– عدم نظافة مخبز -عدم وجود سجلات).

أما في مجال الأسواق والمواد البترولية، فقد تم تحرير عدد 312 محضر تمويني (سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء صلاحيتها - عدم إعلان عن الاسعار– عدم حمل شهادة صحية-عدم وجود فواتير– إدارة منشأة بدون ترخيص – حيازة سلع بدون فواتير – حيازة سلع مجهولة المصدر– غلق بدالين تموينين في المواعيد الرسمية)، وفي مجال المواد البترولية تم تحرير إجمالي عدد 18 محضر تمويني ( عدم وجود سجل 21 بترول – غلق مستودعات بوتاجاز في المواعيد الرسمية – عدم ارسال محطات الخدمة الإخطارات الشهرية - تصرف في اسطوانات بوتاجاز).

وأكد وكيل وزارة التموين بالأقصر، أنه شملت أبرز المحاضر والأحراز والمضبوطات كمية قدرها 2 طن سلع غذائية منتهية الصلاحية، وكمية قدرها 0.470 طن منظفات منتهية الصلاحية، وكمية قدرها 2 طن سلع غذائية مجهولة المصدر، وكمية قدرها 2.750 طن سكر سائب بدون فواتير، وعدد 1000 علبة سجائر متنوعة بدون فواتير، وعدد 3600 كيس حلوى منتهية الصلاحية، وعدد 120 زجاجة زيت منتهية الصلاحية، وتصرف المخابز البلدية البلدية في كمية قدرها 8 طن دقيق بلدي مدعم، وتصرف مستودع دقيق في كمية قدرها نصف طن دقيق بلدي مدعم، وكمية قدرها طن دقيق بلدي بالأسواق.