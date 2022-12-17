تحرير 213 محضرا تموينيا وضبط 10 أطنان نخالة مجهولة المصدر فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية وتشديد الرقابة علي المنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز بنطاق المحافظة، تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية بالتنسيق مع الجهات المعنية والأمنية حملاتها التفتيشية للتأكد من ضبط الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

حيث أوضح المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بأنه تم اليوم السبت شن حملات تموينية مكثفة بنطاق المحافظة،أسفرت عن تحرير 213 محضر تمويني تنوع ما بين 90 محضر مخالفات للمخابز نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة، وتحرير 123 محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر ومخالفات أخرى.

وأضاف "الجمال" أنه من أبرز القضايا التى تم ضبطها تحرير محضرين جنح مركز أشمون، أحدهما ضد صاحب مخزن لتجارة السلع الغذائية، والآخر ضد صاحب محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بناحية سنتريس لحيازتهم كمية قدرها 5 طن دقيق فاخر، 2400 عبوة زيت طعام، 10 طن نخالة جميعها مجهول المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار بهدف البيع بأزيد من الأسعار المتداولة في الأسواق ، كما تم تحرير محضر جنح بركة السبع ضد صاحب مستودع لتجارة مواد البناء لحيازته كمية قدرها 20 طن أسمنت مجهول المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار بهدف التربح وبيعها بأزيد من السعر الرسمي.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية علي ضرورة استمرار تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار ومكافحة الغلاء وتوفير جميع السلع وعدم الاحتكار والتصدي لظاهرة عدم الإعلان عن السلع ومكافحة الغش التجاري ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين.